彰化》魏明谷、陳秋蓉聯合競選成立 青農助陣、大咖到齊

員林市長參選人陳秋蓉（前排右2）14日成立競選總部，黨籍地方中央大咖都到齊。（謝瓊雲攝）

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彰化縣長魏明谷（左起）、員林市長參選人陳秋蓉14日成立聯合競選總部。（謝瓊雲攝）
彰化縣長魏明谷（左1）、員林市長參選人陳秋蓉（右2）14日成立聯合競選總部，前縣長翁金珠（左2）帶來自己的畫作為子弟兵兩人加油。右為黨中央副祕書長徐佳青。（謝瓊雲攝）
都住在員林市的前縣長翁金珠（左起）、立委陳素月、國策顧問何黎星（右），都來為轉戰員林市長的參選人陳秋蓉（右2）站台。（謝瓊雲攝）

民進黨籍員林市長參選人陳秋蓉和彰化縣長魏明谷14日在員林市成立聯合競選總部，現場1500張板凳座無虛席，魏明谷稱員林是他的「起家厝」，呼籲所有支持者繼續支持他拚連任、全力把陳秋蓉送進市公所。而秋老虎發威，加上沒吃早餐血糖太低，陳秋蓉近午時分在舞台上一度暈眩腿軟，但稍事休息後下午已繼續跑行程、衝選票。

大咖雲集！活動由台中市議員蔡雅玲擔綱主持，除了黨籍立委、鄉鎮長，黨副秘書長徐佳青、前縣長周清玉與翁金珠都到齊站台，農委會主委林聰賢更率領畜產、雞農、蛋農與青農等14個農業團體領袖，全力相挺。

魏明谷表示，當選縣長之後，仍然每天都住在員林，這裡就像是他的起家厝，許多支持者熱情招呼、問候，都是他熟識多年的老朋友；這些年來員林在進步，鐵路高架、還有一座圓林園滯洪池、快速道路連接高鐵站，投入近百億元經費的建設、已經成功打下好基礎，他會繼續努力讓員林好還要更好。

陳秋蓉表示，一路走來非常感謝許多政壇前輩的提攜指導，從魏明谷縣長、翁金珠縣長到陳素月立委，對鄉親的服務使命「一脈相承」，市長這一戰，她義無反顧一肩扛起、勇敢承擔，希望鄉親繼續相挺，讓強棒一棒傳一棒，繼續傳下去！

(中時 )

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