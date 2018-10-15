巷弄裡飄香！老A羊肉麵座無虛席

2018年10月15日 07:06 中時 廖志晃

預發─南投》翻爆旺美食》老A羊肉麵有各式麵類供選擇，還有可口滷味。（廖志晃攝）

預發─南投》翻爆旺美食》老A羊肉麵，只有2張桌子，經常客滿！（廖志晃攝）

南投市「老A」羊肉麵，開在偏僻狹窄的巷弄裡，但是舊雨新知總會聞香而來；在騎樓擺設的麵攤，只有2張桌子，經常座無虛席；更多的是外帶的客人，提著滿滿的大袋子，一看就知是團購的規模！

「老A」是從「老伴」深情轉化的詞語，原本，老闆娘傅嬌遠和丈夫，20年前就在南投市區租屋開店，因為夫妻經營，所以稱為「老ㄟ」，製作成招牌就變成「老A」羊肉麵。

不過，由於丈夫身體不佳，傅嬌遠要照顧老伴，麵店經常休息沒營收，還要負擔房租不划算，所以遷回自己的家營業；如今，老伴走了，還好女兒回娘家幫忙，讓羊肉麵繼續飄香！

老A羊肉麵使用澳洲進口的羊肉，因為許多人不喜歡羊羶味，所以羊肉切片後先醃漬入味，客人點餐後再燙熟；湯頭則是以中藥材熬煮而成，每天新鮮熬製，不賣隔夜湯。

羊肉麵包括冬粉、油麵等，老闆娘擔心冬粉量少，客人吃不飽，所以1碗冬粉羊肉麵放2團冬粉，冬粉吸滿湯汁，會覺得愈吃愈大碗！

店名：老A羊肉麵

店址：南投市同源路95號

電話：049-2257939

營業時間：上午11時至下午1時30分；下午4時至7時。（通常周日公休，請看臉書公告）

售價：羊肉麵60元、不加羊肉40 元。

(中時 )