高雄鐵路地下化通車 賴清德：陳其邁代理市長任內促成

2018年10月14日 20:48 中時 李義

陳其邁代理市長任內促成鐵路地下化。（陳其邁競辦提供）

歷時近10年，耗資近千億的高雄鐵路地下化，14日舉行通車啟用典禮。行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、交通部長吳宏謀、高雄市長候選人陳其邁以及高雄立法委員、市議員候選人皆與會。陳其邁表示，10幾年前積極推動鐵路地下化，如今終於見證完工通車，感動萬分。

行政院長賴清德表示，高雄鐵路地下化工程是由謝長廷市長規畫，在陳其邁代理市長任內核定，葉菊蘭代理市長動工，終於在今天完工通車，這段過程漫長艱辛，這些辛苦只有努力過的人才知道，只有高雄人才知道。行政院已經核定30多億元鐵路地下化綠廊帶的預算，未來鐵軌將會轉變成優美的景觀園道，而高雄市的城市景觀也會因為鐵路拆除後而改變風貌。

陳菊祕書長表示，高雄鐵路地下化，在民進黨執政時期，高雄只負擔25％經費，而國民黨時期的鳳山計畫，高雄負擔升至45％。但即使遭遇重重挑戰，市府團隊還是努力克服困難。陳菊今天除感謝行政院核定綠廊帶及捷運紅線延伸、捷運黃線等計畫外，並央請行政院繼續支持高雄鐵路地下化延伸至楠梓，讓軌道建設串連北高雄的科學園區，形成引領南部發展的重要科技走廊。

陳其邁表示，痛苦已過去，美麗正要開始，鐵路地下化後，將縫合長期被鐵道分隔的都市兩側，未來啟動大車站計畫，對左營新站、高雄車站及鳳山車站周邊進行公辦都更，透過場站開發活絡商圈及社區，加速將舊鐵道沿線改建成水綠園道。以高雄車站為核心，建構高雄表參道為軸線的一豎六橫造街計畫，改造八大魅力商圈，打造高雄新門戶。未來也要爭取台鐵地下化延伸到楠梓，縫合楠梓交通及生活圈，徹底解決陸橋造成的「楠梓百慕達」交通問題。

(中時 )