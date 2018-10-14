中職》打擊率險勝0.01 陳俊秀最後一刻抱走打擊王獎座

Lamigo桃猿陳俊秀成為本季打擊王。（Lamigo桃猿粉絲團提供）

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中時電子報
/桃園報導

14日Lamigo桃猿與統一獅的比賽結束之後，本季所有個人也將全數出爐，競爭最激烈的安打王及打擊王在這場比賽後才出爐，其中Lamigo桃猿陳俊秀此役9局下才擊出第3支安打，以0.01的些微差打擊率優勢擊敗富邦悍將胡金龍，收下職業生涯首座打擊王獎座。

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14日賽前，中信王威晨以164支安打暫居安打王，不過中信本季比賽已全數結束，統一獅陳傑憲雖以162支安打暫居第2，但獅隊本日還有賽事，陳傑憲只要擊出2支打追平王威晨的安打數，就能以較少的打數登上安打王龍頭寶座。

陳傑憲此役3局上擊出二壘安打，5局上站上打擊區，第1顆球就偷襲短打，點成三壘方向的安打，6局上又敲出本場比賽第3支安打，確定以165支安打超越王威晨、收下安打王的個人獎項，之後獅隊換上代跑鄭鎧文，陳傑憲退場。

至於與富邦悍將胡金龍爭取打擊王獎項的陳俊秀此役得至少擊出2安打，條件為2打數2安打、3打數2安打或4打數3安打及5打數3安打，才能超越胡金龍，拿下生涯首座打擊王獎座。

陳俊秀首打席雖敲出安打，但隨後2次打擊機會都靜悄悄，不過7局下他擊出全壘打，讓打擊王誰屬的問題再起懸念，9局下面對此役最後1個打擊機會，陳俊秀擊出游擊方向安打，在比賽結束前才完成5打數3安打的條件，以3成75的打擊率擊敗胡金龍3成74拿下職業生涯首次打擊王頭銜。

(中時電子報)

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