愛用手指挖鼻孔傷健康！ 3撇步幫你改掉壞習慣

愛用手指挖鼻孔傷健康！ 3撇步幫你改掉壞習慣。（圖／康健雜誌）

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挖鼻孔實在不雅。你一定有經驗，開車等候紅綠燈時，不小心看到鄰車駕駛在摳鼻子。這的確是凡人共有的天性，只要沒有人看到，大家都在挖。除了不雅之外，挖鼻孔有沒有健康的壞處呢？有，很多。

首當其衝就是怕挖到流鼻血，美國肯塔基大學醫學院助理教授卡莫(Dr. Brett Comer)說，鼻孔那層皮膚黏膜非常細緻，很容易挖破流血。

為什麼習慣摳鼻子？

因為乾燥的鼻屎黏在鼻孔，一大塊，實在不舒服，不除去不罷休。但是壞消息是鼻黏膜一旦挖破流血，復原很慢，傷口結痂後成為硬塊，會發癢而且要好幾個禮拜才會好。癢到受不了又反覆挖，就會又流血，成為惡性循環。

如同抓癢般，摳鼻孔很舒服，人的手指常不由自主偷偷摳鼻子，但細菌感染是一大問題，美國科羅拉多大學醫學院副教授拉曼克里斯南(Dr. Vijay Ramakrishnan)說人的指甲藏汙納垢，很多細菌，挖破鼻孔流血順便就讓鼻腔感染細菌。

鼻腔構造比你想的還脆弱，若保護機制如黏膜或鼻腔皮膚被破壞了，開始經常流鼻血、發炎，乃至受到感染，整個鼻子疼痛不已，還可能演變為嚴重的上呼吸道感染症，極端狀況下，鼻腔很難復原到原始健康狀況，所以喜歡摳鼻孔，其實是很不好的習慣。

如果自己覺得摳鼻子也不是大丟臉，而且鼻腔常常乾燥癢癢的，好想摳，那麼下列小撇步可以幫你：

首先，挖鼻孔前手指最好消毒衛生，感冒細菌病毒要進入人體上呼吸道，手指就是很好管道，在外面公共場所到處亂抓亂摸，大眾捷運上的吊桿梁柱可能有感冒或流感病毒(或其它更奇怪的病毒與細菌)。所以，雙手沒有消毒前，手指最好不要進入鼻腔。

或者把你常用來摳的那個手指包上OK繃，這樣挖起來不會太舒服，比較制約你的動作，另外就是用生理食鹽水灌入沖洗鼻子的器具，噴洗鼻孔；或是晚上用室內加濕器，讓房間不要太乾燥以致鼻孔不適。

修剪鼻毛也可以防止鼻腔不適與感染，萬一不幸用力過度摳破鼻腔了，建議用凡士林擦受傷部位，可以消毒止癢。最後卡莫醫師說，只要幾個星期不要去摳鼻子，情況就會好轉。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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