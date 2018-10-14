決戰中台灣！六都合體造勢 萬人挺燕：台中贏、台灣就贏！

國民黨14日在台中市太平體育場舉辦「六都合體，萬人挺燕」2018決戰中台灣盧秀燕造勢大會。（盧金足攝）

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／台中報導
上萬名支持者坐滿國民黨力挺盧秀燕造勢大會 。（盧金足攝）
決戰中台灣！六都合體造勢 萬人挺燕：台中贏、台灣就贏！

國民黨14日在台中市太平體育場舉辦「六都合體，萬人挺燕」2018決戰中台灣盧秀燕造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平等人到場力挺、藍營六都首長參選人齊聚中台灣，吹響藍軍集結號，宣誓「台中贏，台灣就贏！」全場上萬名支持者旗海飄揚，決戰中台灣，力拚綠地變藍天。

吳敦義出身中台灣，黨魁操盤第一戰，以拿下台中為最重要指標，動員新北市長參選人侯友宜、台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、台中市長參選人盧秀燕、台南市長參選人高思博、高雄市長參選人韓國瑜齊聚，年底決戰台中，牽動藍綠2020總統大選，號召藍軍團結誓師。

王金平表示，民進黨執政以來，國防、經濟、外交遭受很大挫敗，國家的路要走到那裡？大家都需要國民黨重新回來執政，這兩年多來，台灣沒有發展國際舞台的機會，在國際上無法簽署經濟組織，也無法參加，以為外交斷了，可以省很多補助邦交國費用，但現在才知道，維持一個邦交國比三個國家的補助款還要多。

「這場選舉是對民進黨的期中考，這場選舉是檢驗民進黨的執政，大家要給民黨大大的教訓！」王金平說，民進黨起心動念就是要消滅國民黨，這種執政就不會成功，2018選舉是國民黨重新執政最重要基礎，意義重大，呼籲「四年前沒出來投票，一定要回來投票！」

陳學聖痛批深澳電廠停建，變成一個桃園救台中、新北、高雄，桃園鐵路沒有高架化，台中高架化變成林佳龍的政績。

「搶回首都！」丁守中強調，現在中華民國的危機，是民進黨不拚經濟拚政治鬥爭，兩岸對撞經濟更蕭條，台北市長柯文哲擺爛，只會當網紅騙年輕人，大巨蛋擺爛，政績作假，所以他不敢辯論，因為台北市政停擺不敢辯論沒有政績，現在社會住宅全是前市長郝龍斌規畫，中華民國要振衰起弊，國民黨要贏回台北市。

侯友宜說他是人生第一次選舉，不會選舉也不會講話，這就是台灣人的忠厚，人要有價值，他卅多年來當警察，帶警察兄弟不眠不休出生入死，有的警察弟兄倒下去沒有站起來，有的同事受傷，但這是人生的價值。

侯友宜強調，台灣撕裂漸失去機會，國家有難匹夫有責，大家要勇敢站出來，這是人生最重要價值，他不惜用生命犧牲，愛所愛的國家，抱持公平正義榮譽的信念和價值向前行。

他也抨擊民進黨，要蓋燃煤電廠時說缺電，不蓋時說一堆理由，反對空汙不只是市政問題，最重要民生問題，民眾和環團力量要一起來監督政府做錯的事。

(中時 )

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