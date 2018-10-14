韓國瑜氣勢如虹 黃創夏：國民黨全台選情卻岌岌可危

2018年10月14日 20:54 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜力拚選戰，從不被看好，到如今聲勢高漲。資深媒體人黃創夏卻認為，韓國瑜氣勢如虹，國民黨的全台選情卻岌岌可危了！

黃創夏指出，因為韓國瑜是「非典型國民黨」，逆勢仰攻，不問成敗，只知向前。而典型的國民黨，坐享其成，白日做夢，又開始自滿矜誇，不知努力。然後在選戰的最後一個月，不再勤勞、缺乏危機感，數十年如一日，重演失敗！

「T怪客踢新聞」一篇「該怕韓國瑜的是國民黨」則指出，誰都看得出，韓國瑜之所以能在高雄選戰殺出一條血路，和國民黨絲毫沒有一點關係，甚至就是因為他和國民黨很遙遠、很遙遠。因此，若說韓國瑜的成功，是幫國民黨找到一條出路，那實在很抱歉，因為國民黨的土壤，並不存在生產、培養韓國瑜這類人物的養分。目前掌握這個黨的核心人物，渾身仍是國民黨的氣息，很不韓國瑜，也不可能栽植出更多的韓國瑜。

韓國瑜若真的竄起，和國民黨也會格格不入，他和國民黨的關係，或許較像2014台北市長選舉柯文哲和民進黨的關係，選舉一結束，卻是雙方關係從高點逆轉而下的開始。

T怪客點出，可以想見，在2020大選欲奪回執政權的國民黨人，一定會極力拉攏韓，試圖強化在南部、甚至是全台的年輕與中間選票。不過，韓國瑜只要國民黨色彩越濃，他對選民的吸引力就越低，除非韓國瑜沒有進一步的政治規畫，不然他應該會讓自己繼續保持很「不國民黨」的形象，當個藍底的「柯文哲」。並強調，韓國瑜的崛起，除了證明民進黨不得人心，也更加驗證國民黨難以令人期待。

網友說：「韓國瑜不是民進黨，又不像國民黨，表示他並非同流合汙之類，禁得起檢驗的，他的用人哲學正確，會有高度執行力來實現他的政見，高雄人有福了！」、「老實說，老師您太太太太瞭解老K了！」、「這個角度很特別，國民黨人開始把韓國瑜當成自己的全部，自吹自擂，他們沒有意識到，韓國瑜只是國民黨改革的開始。」

(中時電子報)