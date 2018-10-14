中職》如願登基安打王 陳傑憲：謝謝像女友一樣的打擊教練

統一獅陳傑憲14日擊出本季第165支安打，成為本季的安打王。（統一獅粉絲團資料照）

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中時電子報
/桃園報導

統一獅陳傑憲在14日本季例行賽最後一戰擊出3支安打，終於如願超越中信兄弟王威晨，以165支安打、1安之差榮登安打王寶座。賽後他露出鬆了一口氣的笑容，幽默道出感謝：「謝謝總教練，還有像女友一樣的打擊教練。」

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14日賽前，中信王威晨以164支安打暫居安打王，不過中信本季比賽已全數結束，統一獅陳傑憲雖以162支安打暫居第2，但獅隊本日還有賽事，陳傑憲只要擊出2支打追平王威晨的安打數，就能以較少的打數登上安打王龍頭寶座。

陳傑憲此役3局上擊出二壘安打，5局上站上打擊區，第1顆球就偷襲短打，點成三壘方向的安打，6局上又敲出本場比賽第3支打，確定以165支安打超越王威晨、收下安打王的個人獎項，之後獅隊換上代跑鄭鎧文，陳傑憲退場。

談到5局上的偷襲短打，陳傑憲透露：「其實首打席就想偷點，我有觀察三壘手梁家榮的站位，我對蘇俊羽一直以來都打不好，加上我很少點，他們應該沒想到。」

隨後陳傑憲搖頭笑說：「這場比賽應該是我生涯目前為止最緊張的一場比賽，因為一定要打2支安打。去年打了這麼多支安打，還是輸給王柏融，今年可以拿到這個真的要感謝身邊很多人。」

陳傑憲第一個提到的就是總教練黃甘霖，「謝謝總教練，不論分數差距多大都沒有把我換掉，我手有傷的時候也讓我擔任指定打擊，如果不是這樣我根本沒機會追近，甚至超越拿到安打王。」

另外陳傑憲也提到打擊教練劉育辰，「謝謝打擊教練一直以來像女朋友一樣一直鼓勵我，在我情緒起伏很大的時候安撫我的心情，告訴我正確的方向。今天我特別緊張，他特別跟我說，『你今天看齊來真的很不一樣。』要我顧好好球帶，順其自然就好。」

(中時電子報)

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