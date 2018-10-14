他當「阿祖」第7年 卻還領不到敬老金

2018年10月14日 21:14 中時 謝瓊雲

黃大和（左起）與妻子彭燕娖、孫媳劉湘瀅、孫子裕翔、孫女詩涵、大曾孫、媳婦張惠琦、小曾孫，和兒子黃文昌，一家四代同堂，樂當「少年祖」。（謝瓊雲攝）

「做祖」好幾年，竟還領無敬老金！彰化縣64歲埔心鄉民黃大和，因兒子、孫子都未滿18歲就結婚生子，讓他58歲就升格當曾祖父；今年彰化縣重陽敬老金大加碼，這位已坐擁2名男曾孫的「少年祖」，卻只能眼睜睜與3000元大紅包擦身而過。

1954年生的黃大和早年在大台北「做土水」、逐工地而居，結識一起工作的妻子彭燕娖，成家後返回故鄉，育有3女2男。1979年長子黃文昌出生，1996年就生下長孫黃裕翔，沒想到孫子手腳更快，2012年曾孫宥閔也呱呱墜地。

兒子黃文昌笑稱，父親19歲生下大姐，自己則17歲就和同學張惠琦生子，印象最深刻的事情是結婚後還得再等一年才能考汽、機車駕照。兒子高一就當爸，還比他早1年，算是另類「青出於藍」！

加上婆媳三代身高都在158～170cm之間，從165cm的阿祖黃大和、兒子黃文昌173cm、到孫子黃裕翔已長到183cm，目前才6歲的曾孫也有125cm，明顯高人一等。

祖孫三代都早婚，讓人感覺都是戀愛高手，問起是否有「把妹」秘訣？三人面面相覷傻笑，黃文昌不好意思摸摸頭說，最主要應該是家族遺傳，不只越長越高，而且都「顏值高」：他並強調自己頭髮變少也是遺傳，絕非太早養兒育女造成的壓力性掉髮。

媳婦張惠琦則忍不住吐槽，兒女好不容易養大了，沒想到又陸續迎接2個孫子，常覺得這輩子一直在帶小孩！因此她們婆媳三代最常做的，就是抱著孩子警告家中唯一未婚的醫檢師女兒詩涵，千萬別像她們3人那麼「好騙」。

在別人「成公」的年紀就「成祖」，黃大和自豪說，不像早年農業社會都早生育，晚近20年這麼早當「阿祖」的，他應該是全鄉第一人。

他也不減幽默的說，雖說鄉下人是「論輩不論歲」，可惜政府發放敬老金，卻是論歲數不論輩分；每逢重陽節常有街坊因此虧他，他笑說四代和樂同住、抱孫喜悅勝過一切，加上妻子今年滿65歲，已領到一份大紅包，也讓他多少釋懷一些。

(中時 )