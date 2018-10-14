高市勞工局辦趴 促進勞工身心健康

高市勞工局舉辦「職有安全 樂活泉源」派對，邀請大家放送身心靈。（柯宗緯翻攝）

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高雄市勞工局為促進勞工朋友身心健康，鼓勵事業單位營造健康職場，20日將於大魯閣購物中心草衙劇場，舉辦「職有安全 樂活泉源」派對，除邀請健身教練帶領民眾跳活力有氧，還有精彩魔術表演、互動闖關遊戲等，邀請大家一同來放鬆身心。

此次以闖關遊戲帶領民眾認識「職場安全、心理及健康」的重要性，包括「噪音危害、空氣汙染危害預防體驗」帶領大家認識並遠離職場危害；「壓力過勞檢測、禪繞畫舒壓、視障按摩體驗」幫助上班族消除疲累；「體能檢測、辦公運動好簡單、極限體能王」等攤位則由專業教練指導民眾正確健身。

當天參與闖關還有機會獲得國賓影城電影票、鈴鹿賽道賽車券，而在「小勞男孩向前行」粉絲專頁活動貼文下回答職業災害相關問題，還可抽價值千元餐券，眾多好禮歡迎勞工朋友呼朋引伴踴躍參加。

勞工局長李煥熏表示，維護職業安全不僅要確保勞工作業環境免於危害，更要關注勞工因輪班、工時過長、家庭照顧等因素所引發之壓力；特別是近來職場霸凌議題備受關注，全面維護勞工身心健康，是勞工局的重要職責。

勞工局除了不定期突檢事業單位，確保勞工安全，本次活動特別邀請勞動部職業安全衛生署南區勞工健康服務中心，提供勞工專業心理諮商，也安排各項職場減壓、保健的趣味活動，期望提升勞工安全意識，並讓勞工朋友放鬆身心，促進健康，達到工作與生活之平衡。

(中時 )

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