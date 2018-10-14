重慶一年105人被查 貪腐幹部謀升遷賄賂孫政才情婦

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中時
林勁傑

曾被視為中共第6代領導層接班人，前中共中央政治局委員、前重慶市委書記孫政才涉受賄逾1.7億元人民幣(下同，約合台幣7.5億元），去年7月被通報涉嫌嚴重違紀受查，後遭「雙開」。至今年5月被判囚終身。中共黨媒12日披露，孫政才倒台至今1年多內，重慶市已有105名市管幹部遭查處，當中包括有人賄賂孫政才的情婦。

身為當時中共中央政治局中最年輕的政治局委員，孫政才去年9月後被開除黨籍及公職，移送法辦，罪行今年定讞。孫倒台後，重慶市紀檢監察機關共立案審查3881件，嚴肅查處逾百名市管幹部，當中包括今年6月被查的渝北區委前常委吳德華。

《中國紀檢監察報》披露，吳德華為謀求職務上的升遷，在政治上搞攀附，喪失原則進行利益交換，為孫政才情婦劉鳳洲謀取不正當利益，借此成為渝北區最年輕的區委常委。

除了105名市管幹部，去年10月重慶市政府前黨組成員、副市長，市公安局前黨組書記、局長何挺因嚴重違紀受到開除黨籍、行政撤職處分；重慶市政府前黨組成員、副市長沐華平因嚴重違紀受到留黨察看2年、行政撤職處分，2人均被指「為謀求職務晉升搞攀附」。

中共中央機關報《人民日報》報導中曾多次提到，孫政才、前重慶市委書記薄熙來，以及前重慶副市長、市公安局局長王立軍等人的腐敗是綜合性，「集政治變質、經濟貪婪、生活腐化於一身，最突出的問題是政治問題和經濟問題交織」，狠批他們給重慶造成的損害很多很深，「最嚴重的後果是污染了重慶的政治生態」。

(中時 )

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