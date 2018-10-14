台中》直球對決！盧秀燕與藍營支持者高喊「滅東廠」

國民黨14日於台中市太平區舉辦「6都合體、萬人挺燕，2018決戰中台灣」造勢大會。（黃國峰攝）

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國民黨14日於台中市太平區舉辦「6都合體、萬人挺燕，2018決戰中台灣」造勢大會，台中市長參選人盧秀燕（左三）與台下支持者大喊「擲球對決」民進黨。（張妍溱攝）

國民黨14日於台中市太平區舉辦「6都合體、萬人挺燕，2018決戰中台灣」造勢大會，台中市長參選人盧秀燕說，綠營抹黑韓國瑜，她因反空污公投連署數遭中選會打壓，只要批評民進黨不好，就被說「假消息」，簡直是「東廠」的行為，要藍營支持者「直球對決」民進黨、「直球對決」蔡英文。

盧秀燕表示，近幾年台中市空汙嚴重，她兩度與人民走上街頭抗爭空氣品質差，但是抗爭無效，民進黨對髒空氣不在乎，甚至不願承認能源政策錯誤，為了台中人民健康，她決定站出來參選市長，要還中部一個好空氣，而不是讓空氣變差。

盧秀燕指出，台中不只空氣變差，經濟也差；她若當選要「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，當場提出台中市經濟藍圖「台中市富士三」、「前店後廠、自由港」等政見，高喊：「貨出去、錢進來」，要台下支持者跟著唸一遍。

盧秀燕說，這一次不是一般的選舉，是台灣人民跟民進黨「直球對決」，如果民進黨贏就繼續胡作非為， 如果是國民黨贏，就是正義彰顯，讓民進黨知道什麼叫「改革」，她與人民站在一塊兒，大家一起「滅東廠」，「直球對決」民進黨、「直球對決」蔡英文。

台中市新聞局長卓冠廷表示，中火在國民黨執政期間興建、火力全開，反而是在林佳龍市長任內才要求減排、減汙，大砍生煤許可量500萬公噸，讓台中空氣品質逐年改善，盧提出的「中電北送」被黨內侯友宜打臉不是事實，國民黨才需面對自己能源政策相互矛盾的問題。

(中時 )

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