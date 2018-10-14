新北》肯定張維倩關心婦幼 前縣長尤清杵著拐杖力挺

2018年10月14日 22:06 中時 葉書宏

新北市議員參選人張維倩與民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日舉行聯合競選總部成立大會。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩與民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日舉行聯合競選總部成立大會。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩與民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日舉行聯合競選總部成立大會。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩與民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日舉行聯合競選總部成立大會。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩與民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日舉行聯合競選總部成立大會。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩與民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日舉行聯合競選總部成立大會。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩與民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日舉行聯合競選總部成立大會，立委江永昌、吳秉叡、張宏陸和蘇巧慧攜手力挺，前台北縣長尤清更是不顧腳傷特地來相挺，向大家推薦認真專業的張維倩，一定可以帶給中和新氣象。

尤清特地站台支持，他表示，先前他腳受傷要休養百日，但為了挺維倩早早就到場，看到張瑞山、張維倩一家三代，看到台灣人「拚」的精神代代傳承，讓他十分感動，尤其張維倩看到孩童健康問題，積極推廣早療，更是難能可貴，一定要跟大家好好推薦。

蘇貞昌笑稱，自己四處助選，還是第一次遇到橫跨馬路的演講場所，也只有高人氣的張維倩才辦得到，以前當縣長，張瑞山在議會為大家爭取很有力，未來希望有張維倩這樣年輕、有法律背景的人才進入議會顧中和，他才能好好為新北衝到底。

江永昌細數張維倩為民眾協調陳情的大小事，舉凡捷運施供鄰損賠償、法律問題，深入基層關心選民，選上後服務絕對沒話說。吳秉叡則表示，以前自己是法官，算是跟維倩同行，成為民代後深刻體悟，懂法律的人到議會才不會被公務員「糊弄」，推薦大家一定要幫維倩加油，讓專業律師為大家謀福利。

看到張維倩一樣「代父出征」，蘇巧慧感觸良多，她直言，今天在場讓她彷彿回到兩年前自己選立委的時候，維倩和自己一樣被貼上「政二代」的標籤，但背後辛苦沒人知道，「以前大家在歷史讀的都是我們的現實生活」，張維倩跟巧慧一樣，體認政治的力量決定公眾的資源，一定要出來為民眾爭取應有的資源，如果有機會得到大家的信任，我們會更勇敢、守護台灣的民主。

張維倩回憶，小時候不懂什麼是選民服務，只知道爸爸常常不在家，要幫鄉親很多忙，漸漸長大後才知道，原來爸爸是為了大家四處奔波；雖然大家都說張瑞山說話土土的，但服務好又實在，所以今天才有這麼多人願意到場支持。

張維倩表示，父親年輕時從南部來到台北打拚，從一無所有到紮根中和、獲得大家大力支持，32年來用熱情服務鄉親，讓她深受感動，現在爸爸年紀大了，希望能夠將自己的法律專業學以致用，加上爸爸服務多年的經驗，可以前進議會，改變中和。

(中時 )