要求不加水果裝飾 客收「慘白蛋糕」怒轟：偷工減料？

要求不加水果裝飾 客收「慘白蛋糕」後PO上網怒轟：偷工減料？（圖/翻攝自爆廢公社）

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中時電子報
上圖：店員也在留言串中回覆，當時女兒到店裡來訂蛋糕，客人在訂單備註：「不要水果裝飾，只要奶油和巧克力片」。下圖:店員手繪蛋糕原型，因為該款蛋糕幾乎全靠水果來裝飾，因此去掉水果後變成全白的蛋糕。（圖/翻攝自爆廢公社）

到底是誰的錯？一名網友昨天在臉書社團「爆廢公社」轉po發文，表示一位爸爸到蛋糕店訂製蛋糕，告知店家不要水果裝飾，於是收到了一個沒有裝飾、外觀幾乎全白的蛋糕，因為外觀太像「半成品」，氣得怒轟業者偷工減料。PO文一出後，也引起店家反控，「取貨的當下也有打開讓客人檢視商品，客人自己也說沒關係，結果回家後爸爸就PO網！」

該名爸爸在臉書社團憤怒貼出照片，怒批「10吋生日蛋糕800元，這是偷工減料？還是扯，超醜的！」只見照片中是一個抹上鮮奶油、表面一片被大片空白占據，像是「半成品」一樣的蛋糕。

照片模樣也讓許多網友看傻眼，而店員也在留言串中回覆，當時女兒到店裡來訂蛋糕，客人在訂單備註：「不要水果裝飾，只要奶油和巧克力片」。店員手繪蛋糕原型表示，因為該款蛋糕幾乎全靠水果來裝飾，因此去掉水果後變成全白的蛋糕。而且當時女兒來店裡拿蛋糕時就打開看過說沒關係，結果就看到爸爸PO網！讓該店員說，「我只想說我們也很難過！應顧客要求也要被PO網？」

看完店員的留言後，其他網友也跳出來表示，「那個料你是們自己說不要的好嗎！你去吃牛排，跟老闆說不要放鐵板麵，難道老闆就會多一塊牛排給你？！」、「笑死自己不要還上網討拍」、「指定款式不要水果，啊不然是以為會變黑森林哦？」不過也有人說，「不要水果，光材料成本就可替換很多裝飾材料，畫些鮮奶油玫瑰花，巧克力裝飾片，很難嗎？ 」、「過生日收到全白蛋糕當然生氣」。

(中時電子報)

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