中職》絕望後開轟 陳俊秀獲打擊王笑稱「幸運」

2018年10月14日 21:30 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿陳俊秀14日在2打數沒表現後，原以為自己與打擊王無緣，沒想到緊接著下一打席揮出全壘打，又在9下擊出幸運安打，終於拿下職業生涯首座打擊王獎項，賽後談起這場峰迴路轉的比賽，他笑說：「真不知道會變這樣。」

與富邦悍將胡金龍爭取打擊王獎項的陳俊秀此役得至少擊出2安打，條件為2打數2安打、3打數2安打或4打數3安打及5打數3安打，才能超越胡金龍，拿下生涯首座打擊王獎座。

陳俊秀首打席雖敲出安打，但隨後2次打擊機會都靜悄悄，不過7局下他擊出全壘打，讓打擊王誰屬的問題再起懸念，9局下面對此役最後1個打擊機會，陳俊秀擊出游擊方向安打，在比賽結束前才完成5打數3安打的條件，以3成75的打擊率擊敗胡金龍3成74拿下職業生涯首次打擊王頭銜。

談到這場比賽，陳俊秀說：「首打席打出安打後，覺得手感還不錯，沒想到之後2次都沒有安打，原本以為打擊王沒有機會了，就放輕鬆打，結果又打出全壘打，哪知道會變這樣。」

有趣的是，陳俊秀的全壘打差點集中左外野的車子，按照廠商訂下的規則，猿隊球員於比賽中擊出全壘打若是直擊車子，就能獲贈一台一樣的車，不過此役陳俊秀只打中車後的布幕，「如果可以選擇打擊王或車子，我會比較想要車子。」陳俊秀笑說。

另外，陳俊秀9局下擊出游擊方向滾地球，獅隊內野手接到球後傳往一壘，結果距離短了，讓一壘手得離開壘包才能接到球，不過最後紀錄為陳俊秀的安打。

談到最後一個打席，陳俊秀表示：「本來是想把球打到外野，就算沒有打到內野也要盡力跑成安打。」至於被記為安打的結果，他幽默笑說：「感謝聯盟，感謝記錄組！」

至於這座得來不易的首座職業生涯的個人獎座，陳俊秀除了感謝隊友讓他在9局下還有打擊機會，也特別提到胡金龍，「謝謝他，他很厲害，我今天滿幸運的，不好意思了。不過最重要的還是之後的總冠軍戰。」陳俊秀說。

(中時電子報)