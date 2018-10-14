子閎遭「牠」攻擊險惱羞成怒　鐘瑶被告白「我喜歡妳」

鍾瑶、子閎拍形象版預告。（東森提供）

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台視、東森最新戲劇《艾蜜麗的五件事》13日釋出首支形象版預告，預告中鍾瑶在海邊漫步，畫面唯美。林子閎拿著相機在旁拍攝，並對女方深情說出「我喜歡妳」。浪漫預告一出便引起網友瘋狂討論，好奇兩人劇中會有怎樣的甜蜜互動。

子閎。（東森提供）

鍾瑶跟林子閎透露為這支預告，從清晨出發到海邊拍攝，但海邊日夜溫差極大，一早清晨冷到兩人又凍又睏，午後還要穿著超厚大毛衣在豔陽下拍攝，整天下來兩人直接體驗一場體感三溫暖。鍾瑶笑說，「我記得我們前一天都因為工作只睡了一個小時，所以天微亮，彼此的眼神都超『空靈』的，完全不用演。一直到中午太陽高照才比較看清楚對方」，子閎也說沒想到他們呈現這種飄飄的空靈狀態，竟然剛好跟作品的感覺很搭，所以出來的效果相當好。

鍾瑶。（東森提供）

這是鍾瑶跟林子閎的第一場對手戲，兩人初次合作有默契。林子閎表示「鍾瑶個性很直接，也很棒，第一次跟她合作感覺還不錯，很期待接下來的幾個月，能為戲帶來特別的火花」。鍾瑶也大讚林子閎是個在工作狀態非常大方的人，所以彼此沒什麼合不來或尷尬狀態，很有默契的完成了拍攝。鍾瑶說，「海是我的最愛，就像我的另一個家，所以那天一看到海心情就很好，巴不得趕緊跳到海裡去」。

鍾瑶把海當做第二個家。（東森提供）

鍾瑶笑說，別看預告拍得很唯美，當天大家還拍了很多搞笑滑稽照片，現場互動超級歡樂。林子閎直說，他被跑出來的螃蟹狠狠攻擊，痛到不行，「我因為劇情需要，踏入海岸岩石間的水池裡拍攝，沒想到拍到一半開始退潮，我竟然被躲在石頭下的螃蟹攻擊腳趾頭，害我立刻叫出來！超級痛的 」，笑說自己差點因為一隻螃蟹而惱羞成怒，引起現場一陣大笑。

子閎。（東森提供）

東森創作最新戲劇《艾蜜麗的五件事》，由鍾瑶、林子閎、王家梁、臧芮軒、張雁名、歐陽倫、林意箴、于子育(琇琴)、花花、綠茶、簡建安(花太郎)領銜主演。

(中時 )

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