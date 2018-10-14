「50年前」懷舊好食光 600人手作重陽應景食品

2018年10月14日 21:45 中時 葉書宏

新北市板橋435藝文特區盛大舉行，號召600人手作重陽應景食品紅龜粿與鳳片龜。（葉書宏翻攝）

新北市板橋435藝文特區盛大舉行，號召600人手作重陽應景食品紅龜粿與鳳片龜。（葉書宏翻攝）

新北市板橋435藝文特區盛大舉行，號召600人手作重陽應景食品紅龜粿與鳳片龜。（葉書宏翻攝）

新北市板橋435藝文特區盛大舉行，號召600人手作重陽應景食品紅龜粿與鳳片龜，象徵延年益壽呷平安，並準備多樣懷舊美食，鼓勵大家捐發票做公益兼品嚐古早味，吸引上千名民眾扶老攜幼前來共襄盛舉，活動募集的數千張發票也將在重陽節前夕全數捐贈給中華民國老人福利推動聯盟。

板橋區公所今年搭配懷舊風潮，以長輩們「50年前」的集體回憶作為重陽節活動主題，安排懷舊美食品嚐、復古童玩製作與競賽、鄉土文物展示等活動。新北市副市長呂衛青蒞臨現場「砰」爆米香，為活動開啟序幕，並祝福現場各位長輩們重陽節快樂，由於爆米香過程中需要經過攪、壓、切等多道程序，讓副市長直嘆這確實需要真功夫，場面熱鬧有趣。

板橋區公所表示，在長輩們過去物資較缺乏的年代，一顆金柑糖就能讓孩提時代的他們開心好久，由於得來不易，往往捨不得馬上吃完，才吃幾口就要謹慎包起來留著多吃幾天。

現代社會生活比較有餘裕了，古早味卻慢慢消失了，因此鼓勵大家在重陽佳節前，帶家中長輩回味舊時光，讓老中青三代共同體驗50年前傳統農村的質樸文化，感受草根文化專屬魅力。

(中時 )