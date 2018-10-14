「鄉民老師」帶路 中正大學師生走進民雄街區

2018年10月14日 21:46 中時 張亦惠

七星藥局吳嘉文及吳至鎧藥師簡述民雄地名的由來，並透過其手繪的1970年代民雄職業分布圖、老照片與新建築的比對，見證民雄的歷史變化。（張亦惠攝）

中正大學首開「民雄學，學民雄」課程，14日在民雄國家廣播文物館揭開序幕，課程由中正大學「重構大學路」團隊主辦，特別邀請「鄉民老師」帶領同學走進民雄街區進行導覽，充分認識民雄，進而產生認同，甚至共同解決問題。

課程特別邀請民雄居民擔任「鄉民老師」，有在地作家鄭順聰談「故事中的民雄」，分享在地文史調查如何轉化為小說故事、星農場陳紀穎及金品有機農場陳盈碩未來也將分享務農經驗，帶領同學進入農田，用感官知覺細膩地認識民雄的歷史氣息與產業氛圍。

街區導覽則由七星藥局藥師吳嘉文、吳至鎧，及在地青年何信輝、王瑞華，帶著修課同學走進街區，親見未曾注意的歷史痕跡、人物故事。從小生長在民雄的何信輝說，過去對民雄歷史沒有深入了解，剛從外地回鄉時甚至有些格格不入，透過「重構大學路」計畫，慢慢與在地連結，一起重新學習民雄的歷史脈絡。

導覽行程包括介紹民雄大士爺廟、慶誠宮、媽祖間等當地廟宇的由來與發展，途中也經過1970年代的樂仙樓、一樂等數間酒家，以及民雄戲院、第一戲院舊址，並拜訪當地竹藝技師，一探當年繁華風貌，認識在地多元的產業文化。

中正「重構大學路」計畫主持人、傳播系副教授管中祥表示，很多同學對民雄的認識僅有「鳳梨、鬼屋、肉包」，到民雄念書，必要對當地有認同，而要對在地產生認同之前，必須先「認識」村民，如此一來才有辦法共好，因此課程中更安排學生與村民進行對談活動，希望透過彼此的認識與理解，進一步找出在地問題以及雙方合宜的解決之道。

(中時 )