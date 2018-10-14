陸轟6J攜反艦巡航導彈前進南海 威脅美神盾艦

共軍轟-6K巡航南海。（圖／新華社）

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中時電子報
轟-6J停在廣西桂平市蒙圩海軍航空兵基地上的衛星圖像。（圖／推特@Chinese Military Aviation)

據衛星圖像顯示，中共海軍航空兵已經由西安飛機製造集團獲得首批4架最新式的轟-6J轟炸機，並於9月初出現在廣西桂平市蒙圩海軍航空兵基地上。轟-6J轟炸機配備新型遠程水面搜索雷達和光電瞄準吊艙，並攜帶7枚鷹擊-12超音速反艦巡航導彈，經過空中加油後，巡航覆蓋面將遍及整個南海海域。

日本《外交家》英文網路雜誌報導稱，從衛星圖像分析，轟-6J是先前巡航南海與台灣海峽的轟-6K升級後的海軍版，可能已取代上世紀90年代初開始在海軍航空兵服役的轟-6G。

報導說，中共海軍南海艦隊目前擁有約14至18架轟-6G，與舊型號相比，轟-6J能夠搭載的反艦導彈數量增加了兩倍。由於可以進行空中加油，其巡航與作戰範圍擴大50%左右，達到3500公里，幾乎能覆蓋整個南海。這些新的轟-6J轟炸機可能隸屬於南部戰區第23軍團第8海軍航空師。

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位於廣西桂平市蒙圩的中共海軍航空兵基地。（圖／南海論壇）

根據公開資料顯示，轟-6J升級的部份包括使用重量更輕的複合材料、較省油的新型D-30-KP2渦扇發動機、升級版航空電子設備和全玻璃駕駛艙，另外還裝備了遠程水面搜索雷達和光電瞄準吊艙。其主要功能是針對海面的作戰平台，可攜帶7枚鷹擊-12超音速反艦巡航導彈。

報導指出，鷹擊-12超音反艦巡航導彈射程400公里，速度可達3馬赫，攜帶200kg高爆彈頭，能在擊中目標前進行空中機動迴避，是中國目前服役中效能最佳的反艦巡航導彈之一。先前的一項分析指出，鷹擊-12可以在美國的神盾系統與標準-2型地對空導彈接戰範圍外發射，對在南海巡弋的神盾級驅逐艦是一項重大威脅。

報導表示，目前尚不清楚除了9月7日衛星圖像的4架轟-6J之外，是否還會再入其他轟-6J加入海軍航空兵。有可能中共海軍打算建立一支完整的轟-6J機隊，規模或與現有轟-6K機隊的40架數量相仿。近幾年來，轟-6K和轟-6G明顯加強了南海和東海的戰鬥巡航，也包括日本的宮古海峽。

(中時電子報)

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文章來源：China’s Navy Deploys New H-6J Anti-Ship Cruise Missile-Carrying Bombers Image Credit: Chinese Military Aviation via Twitter China’s Navy Deploys New H-6J Anti-Ship Cruise Missile-Carrying Bombers

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