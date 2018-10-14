2018年10月14日 22:07 中時電子報 江飛宇

美國M1艾布蘭戰車(Abrams)無疑是當今最強悍的戰車，不過在戰場上仍然會被擊毀。葉門反叛團體胡塞組織(Houthi movement)10月13日聲稱，他們擊毀了一輛沙烏地阿拉伯陸軍的M1A2S戰車。

防衛部落格(defence-blog)報導，胡塞組織公布的影片顯示，一輛沙烏地阿拉伯的M1A2S戰車在葉門邊界的吉贊省( Jazan)山路上被地雷所炸毀，導致戰車失去了移動的能力。隨後戰車成員試圖逃跑，雙方發生激戰，一名戰車成員被擊殺。

隨後胡塞成員將一些易燃物都丟進已著火的駕駛艙內，以破壞這輛戰車。

M1A2S是基於美軍M1A2 SEP的沙烏地變體版，其中一些功能比較差，比如貧化鈾裝甲就不具備，防禦力比美軍版本的弱一些。

胡塞組織擊毀沙烏地M1A2戰車

葉門在2014年陷入內戰，什葉派胡塞叛亂組織和前總統薩利赫(Ali Abdullah Saleh)結盟，向民選總統哈迪(Abd Rabbuh Mansur al-Hadi)政府開戰，成功佔領了首都沙那以及北部地區。

2015年，沙烏地阿拉伯與其他阿拉伯盟國組成聯盟，支持哈迪政府，並對胡塞控制區發動空襲，衝突一直無止無休。

據聯合國估計，葉門戰爭已造成1萬多人死亡、300萬人流離失所。政府軍與胡塞叛亂團體幾次斡旋和談判，都未能解決衝突。

(中時電子報)