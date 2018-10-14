新北市環狀線施工損鄰 市議員會勘要求協助復原

民進黨新北市議員張瑞山及市議員參選人張維倩針對捷運環狀線施工造成損鄰問題進行會勘。（葉書宏翻攝）

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民進黨新北市議員張瑞山及市議員參選人張維倩針對捷運環狀線施工造成損鄰問題進行會勘。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市議員張瑞山及市議員參選人張維倩針對捷運環狀線施工造成損鄰問題進行會勘。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市議員張瑞山及市議員參選人張維倩針對捷運環狀線施工造成損鄰問題進行會勘，痛批捷運施工機關以鄰為壑，對於住家結構損壞等問題竟然多年不聞不問，導致市民有苦難言。市議員候選人張維倩表示，環狀捷運施工已完成93.36%，但對住家破壞卻絲毫沒有改善的進度，希望捷運局與中華工程應該立即協助復原，不要讓住戶成為捷運通車的祭品。

張維倩表示，環狀線施工導致民宅結構損壞問題層出不窮，2013年時，捷運施工單位將部份住家內部狀況拍照作紀錄，局長也承諾將在環狀線通車後做損壞修復，但經歷人事更迭後，多年下來早已不聞不問，對照一路之隔的華南名人巷社區，公寓住戶沒有管委會協助更顯無奈。

張維倩提到，在今年8月17日，已初步協調由中華工程公司墊款委由台北土木技師公會鑑定，至今卻仍未辦理鑑定工作，況且，捷運公司亦僅針對外牆與結構部份作鑑定，房屋內部的損壞，也仍未掌握與修繕，住戶自行修補也是無濟於事；以目前的統計，房屋的損害問題包含許多部份，除了公共梯間部份已經出現裂縫之外，住家地磚隆起或是產生寬度3至5公分的裂縫更是常見，再加上內牆斷裂與剝落問題，都早已讓住戶產生恐慌。

有鑑於此，民主進步黨新北市議員張瑞山與張維倩痛批，捷運局委外給中華工程施工，竟然造成多起損鄰事件發生，拖到現在才要處理，許多住家的窗戶因為施工問題，無法緊閉門窗，加上施工噪音，導致住戶需仰賴安眠藥才能助眠，處境令人擔憂，因此，期待捷運局能夠加速檢討改善，還給住戶一個安全舒適的家。

(中時 )

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