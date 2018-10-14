李雅靜成立總部強強滾 問政優質第一鄉親挺

圖/國民黨鳳山區市議員李雅靜 提供

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中時電子報
綜合報導

國民黨鳳山區市議員李雅靜今(14)日成立競選總部，現埸人氣強強滾，印證了李雅靜最優質問政表現廣獲鄉親認同。包括國民黨市長候選人韓國瑜、立法委員黃昭順、議長呼聲很高的許崑源、前縣長楊秋興、前立委張顯耀…等，都專程到場力挺李雅靜，在未刻意動員的情況下更有超過2000的鄉親父老前來為李雅靜打氣，把總部前道路擠得水洩不通，展現了超高人氣。

總部大會開始時，就由韓國瑜陪同李雅靜大進場，不到1百公尺走了10分鐘，掀起高潮，凍蒜、凍蒜響徹雲霄。韓國瑜致詞表示，李雅靜在議會不留情面、強力監督，讓陳菊團隊視她如眼中釘，不斷想辦法要把李雅靜拉下馬。韓國瑜提醒鳳山鄉親，像李雅靜這款越優秀的議員，選情越危險，因為在選民普遍看好下，會把票分給其他人，所以他呼籲支持者一票都不能跑，絕對不能讓最優質的李雅靜陷入危機。

黃昭順回憶，過去李雅靜還未當市議員時，便一同成功爭取鐵路地下化延伸至鳳山。許崑源讚許李雅靜肯學、認真，在市議會一起看緊市民荷包，監督市府財政，表現非常亮眼。楊秋興表示，李雅靜過去在縣政府工作，便十分認真、積極，進入議會更是優質問政第一名的議員，一定要讓她最高票連任。

圖/國民黨鳳山區市議員李雅靜 提供

李雅靜致詞時，回顧推動過的鳳山建設，包括成功爭取興建「中崙圖書館」，提升當地居住文化品質。持續推動在鳳山體育埸旁興建的「國民運動中心」，在最近也被市府採行了。全台灣第一個眷村「黄埔新村」要被拆除時，李雅靜也挺身將其成功保存，並且打造為一座「活的眷村文化博物館」。

李雅靜在市議會的問政表現有目共睹，屢次以高雄招商、產業佈局、庶民經濟等作為質詢主題，因為就事論事、言之有物，光是這屆任期便三次以上獲得高雄公民監督公僕社團---「高督盟」評鑑為「問政優質議員」，在鳳山8席議員中排名第一！

圖/國民黨鳳山區市議員李雅靜 提供

儘管李雅靜十分優秀，但是這次競選第三屆的連任選舉，其實是最困難的一次選舉。第一，李雅靜一直是民進黨市府團隊的眼中釘、肉中刺，這次選舉會加倍地用各種奧步、怪招來打壓李雅靜。第二，過去經驗指出，被評估「穩當選」的議員候選人，往往在最後關頭，會因為分票分過頭，變成「落選頭」。因此，在這次選戰，李雅靜仍然兢兢業業不敢大意，也懇請、拜託鄉親們一起力挺，確保最優質的李雅静繼續留在議會，為鳳山拼建設、為高雄拼經濟、為鄉親骨力服務。

(中時電子報)

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