獨／61歲班鐵翔11月步紅毯 喬婚宴傷透腦筋

2018年10月14日 22:33 中時 洪秀瑛

資深實力派演員班鐵翔出道40年，演過上百部戲劇作品，包括《一把青》、《麻醉風暴2》等，戲中總是擔任最佳配角，現實生活中熬了60年才「婚頭」，「這個婚宴遲了2年，因為婚後工作不斷，覺得很愧對妻子，目前剛結束《浮士德遊戲2》的戲劇拍攝，才得空親自籌備婚禮，也開始健身減肥，希望在當天是型男造型，扮演好最稱職的男主角」。婚宴將於11月10日舉辦，席開30桌。

他與妻子Celine在2年前的11月11日登記結婚，這次補辦婚宴沒挑「光棍日」，是因為Celine是基督徒，11月11日剛好周日，與做禮拜的主日同一天，2人因此把婚期提早1天舉辦。

當天新娘手上2.2克拉的婚戒是班鐵翔特地挑選購買，取其「雙雙對對」好兆頭之意。1對4克拉的鑽石耳環加上2克拉的項鍊，單是配件總價近千萬元。班鐵翔說，配件是珠寶商好友贊助，希望婚禮那天，妻子是全場嬌點，他已迫不及待想把這份喜悅和大家分享。

夫妻倆近來忙著籌備婚禮大小事，目前還沒拿到喜帖，為了怕顧此失彼，這幾天陸續邀約賓客，為了安排座位問題也傷透腦筋，有些賓客到現在還沒確定當天是否出席，讓班鐵翔笑說，「下次不敢結了」，朋友們也開他玩笑「下次更有經驗了」。

班鐵翔平時給人硬漢形象，骨子裡個性是暖男，他當初與妻子交往半年，破天荒親手製作手鍊，真心因此感動女方，她也把定情之物視為珍寶，妥善收起捨不得戴，深怕鏈子被碰壞，每隔一段時間再拿出來回味。

Celin因為是基督徒，宗教教導才德是婦人需敬重、崇拜自己的丈夫，為謹守這個法則，她婚後凡事以丈夫為重，她也跟友人透露，睡覺時看著身邊的班哥看到出神，自己都捨不得睡，結婚將滿2年仍像熱戀中的情侶，羨煞旁人。

班鐵翔手拿2.2克拉鑽戒，臉上堆滿幸福笑容。（固力狗娛樂提供）

班鐵翔在電影《女兒練習題》飾演遲緩兒的父親，劇中真摯感人演出，讓他非常期盼獲得獎項肯定。 他誇妻子旺夫：「人家說娶妻生子會旺3年，我婚後星運大開，參演不少電視、電影作品。」前不久他在大陸閩南語電影《蕃薯澆米》擔任男一，「希望未來能接演更多角色讓自己演藝成績再升級。」

(中時 )