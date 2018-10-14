嘉義》嘉縣無黨籍參選人大團結 盼打破「明文規定」

2018年10月14日 22:27 中時 張亦惠

縣長張花冠在大會快結束時低調現身祝賀。（讀者提供）

現場座無虛席，鄉親反應熱情。（張亦惠攝）

競選連任的議員何子凡（右）也到場支持。（張亦惠攝）

縣長參選人吳芳銘、縣議員參選人劉宏文、梅山鄉長參選人林俊謀今成立聯合競選總部。（張亦惠攝）

退出民進黨參選嘉義縣長的吳芳銘與同樣遭民進黨除名的梅山鄉長參選人林俊謀、縣議員參選人劉宏文，14日舉行聯合競選總部成立大會，議員參選人何子凡也到場相挺，現場支持者眾多，氣氛熱絡，吳芳銘致詞時強調「打破明文規定」，林俊謀說「不做某人的鄉長，要做鄉親的鄉長」，砲口對準民進黨，縣長張花冠也在最後現身祝賀。

吳芳銘致詞時批民進黨已違反創黨初衷，辦理梅山鄉長及第三選區議員提名時，鄉長民調黑箱作業，議員提名「543」一變再變，並強調，民主政治若繼續為「一人一黨一派」的決定，與過去獨裁時期有何不同，應打破「不公開、不公平、不正義」的「明文規定」，若讓人「整碗捧去」就像被綁架，看不到未來、前途與發展。競選縣議員連任的何子凡到場力挺，呼籲鄉親走出梅山自己的路，「做自己的主人」選出真的能為鄉親打拚、努力的公職。

林俊謀強調，梅山過去8年並無空轉，不能為了選舉，否認鄉公所同仁的努力，也說雖是一場不公平的選戰，會堅持下去，並承諾若當選，絕對當好當滿，不會「落跑」。劉宏文表示，過去原為無黨籍，後因陳明文的關係加入民進黨，一切卻要「照黨意來」，本身「我行我素」，屢次遭黨內打壓，因此決定退出民進黨，不再為黨而選，要為鄉親而選。

劉宏文說，原預計500名鄉親到場，孰料現場大爆滿，鄉親反應相當熱烈，「凍蒜」聲不斷，縣長張花冠在最後現身祝賀，接近年底選舉，地方反對派系的聲浪不斷，嘉縣選戰越來越激烈。

(中時 )