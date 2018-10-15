「暗黑老司機」誘加LINE上車 半年後剝皮妹找你去消費

2018年10月15日 07:13 中時 胡欣男

每天分享網路美女照片連結。（民眾提供）

半年後帳號名稱、大頭貼換了，變成來自台中的剝皮酒店妹「立兒」。（民眾提供）

剝皮酒店妹每天噓寒問暖、談情說愛，只為了誘騙你上門消費捧場。（民眾提供）

「暗黑老司機」上車啦！網路上對於色情影片下載點、聲色活動熟門熟路的網友，暱稱「老司機」，臉書就有許多名為「老司機」粉絲團，但網友發現，今年2月加入「暗黑老司機」LINE帳號，原本每天都會收到網路正妹照片，沉寂幾個月後，帳號竟搖身一變為台中的剝皮酒店妹「立兒」、「娣娣」，不斷噓寒問暖、談情說愛要求上門捧場。網友直呼：「詐騙集團真是無孔不入！」

警政署165反詐騙專線發現，「LINE＠」生活圈的功能，已全面遭剝皮詐騙集團利用，為求快速、大量傳訊息亂槍打鳥行騙，詐騙集團在臉書專PO笑話、正妹的粉絲團尋覓，收購已有粉絲基礎的「LINE＠」帳號，再假扮楚楚可憐的酒店妹，向宅男剝皮行騙。

刑事局指出，LINE＠帳號若沒經過官方認證，即為灰色盾牌，任何人都可申請使用，透過「群發」功能，將訊息一次性傳給所有加入粉絲。民眾擔心個資是否有外洩風險，紛紛進線165反詐騙諮詢專線詢問，警方解釋，雖然假官方帳號無法僅憑群組盜用個資，但短時間內大量蒐集粉絲的假帳號，如前述網友質疑的「暗黑老司機」帳號，將被轉賣給不肖業者，再進行剝皮酒店詐騙。

該帳號轉賣後，只要更換名稱，搖身一變為面容清秀、身材姣好的女子，自稱離開服務業後改至酒店上班，接著每天利用罐頭訊息對你噓寒問暖、吐露心事，即使你都不回應，對方也會逕自與你「談心」，最後再誘騙你到酒店消費，還柔情似水地說：「我們不見不散，你答應我的，對吧？」許多社交經驗薄弱的宅男，就因此被騙心又失金。

刑事局呼籲，若不小心被加入此種假帳號，不必恐慌，只要不理睬對方，對方無法僅憑LINE群組盜用個資，僅須封鎖、刪除帳號即可，也可向LINE公司檢舉帳號，可幫助更多人免於受騙。

(中時 )