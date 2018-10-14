「國道清水魔術節」炫技吸睛 用路人讚聲連連

2018年10月14日 22:48 中時 陳淑娥

阿根廷極限魔術師Diego Minevitz與現場觀眾互動。（新東陽提供）

高公局中區養護工程分局分局長彭煥儒頒獎給韓國的總冠軍崔準亨。（陳淑娥攝）

新東陽總經理麥升陽頒獎給馬來西亞的冠軍洪宗建。（陳淑娥攝）

崔準亨在雙手間憑空變化各種色彩繽紛的紙牌。（陳淑娥攝）

水箱逃脫女魔術家游庭宜，險象環生的演出令人目不轉睛。（陳淑娥攝）

魔術魅力無法擋！新東陽「國道清水魔術節」13日於國道3號清水服務區進行總決賽，世界6國魔術高手大展身手一較高下，14日晚間成績閃亮出爐！韓國的崔準亨在雙手間憑空變化各種紙牌，精彩演出勇奪總冠軍，成功抱走10萬元高額獎金。

頒獎典禮由服務區吉祥物LaLa (菈菈仙子)與DiDi (水精靈迪滴)揭開序幕，魔術嘉賓秀邀請全台第一位水箱逃脫女魔術家─游庭宜，險象環生的演出令人目不轉睛；圓夢舞台冠軍選手─魔術師皓爾，帶來精彩的金剛鸚鵡秀博得如雷掌聲；還有首次來台的阿根廷國際知名極限魔術師─Diego Minevitz。

高公局中區分局副分局長賴榮俊表示，服務區是與民眾互動平台，希望能帶給用路人歡樂及幸福的感覺，未來仍以「一區站一特色」方式推廣，活絡當地觀光。新東陽總經理麥升陽指出，我們把休息站做了很多改造，就像魔術師一樣，這是國道清水魔術節的由來，而清水魔術節一年比一年升高規格，由國內走向國際化，明年將邁入10周年，將會更盛大舉辦。

新東陽連續9屆舉辦「國道清水魔術節」，世界6國家10位魔術高手齊聚較勁，爭奪10萬元總冠軍獎金，本屆競賽總獎金更超過29萬元。韓國崔準亨在雙手間憑空變化各種色彩繽紛的紙牌，搭配流暢的節奏及技藝，勇奪總冠軍，冠、亞及季軍分別為馬來西亞洪宗建、澳門張樂賢及台灣徐紹淵。

今年再創許多第一！新東陽表示，除提供國內最高競賽獎金外，超華麗壯觀的魔術表演舞台更是國內前所未有，更突破性舉辦台灣首次「街頭魔法王競賽」，由參賽魔術師在觀眾身邊展開近距離的魔術表演，最後由吳威漢打敗5位參賽者，奪得街頭魔法王冠軍頭銜。

此外，頒獎典禮增設「年度愛心魔術師」獎項，感謝鄒秉勳一年之內進行逾百場公益魔術表演，推廣魔術的同時也持續關注慈善，傳愛千里。

新東陽也特別推出魔術金頭腦的手機互動遊戲，題目結合魔術知識、道安教育等宣導，讓參與民眾不僅能觀賞表演，還能開心拿獎金。

(中時 )