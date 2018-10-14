雲林》同鄉會會員大會 蘇貞昌：當選後要辦「雲林日」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14日）晚間出席板橋雲林同鄉會會員大會。（葉書宏翻攝）

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間出席板橋雲林同鄉會會員大會，逐桌向雲林鄉親致意，民眾見到蘇貞昌不斷高喊凍蒜。（葉書宏翻攝）★喝酒過量，有礙健康！
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14日）晚間出席板橋雲林同鄉會會員大會。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14日）晚間出席板橋雲林同鄉會會員大會，現場席開186桌，相當熱鬧！蘇貞昌逐桌向雲林鄉親致意，民眾見到蘇貞昌不斷高喊凍蒜，讓蘇貞昌感到溫暖、感動。蘇貞昌說當選市長要舉辦雲林日，推廣雲林的農產與文化，讓全世界都看到！

雲林同鄉會大陣仗請出陣頭祥獅獻瑞迎接蘇貞昌一行人，立委羅致政、吳秉叡、張宏陸，新北市議員何博文、黃俊哲、議員參選人戴瑋姍以及理事長廖峰松、雲林同鄉會總會長黃銘得、榮譽理事長丁睿昇等人陪同下進場，氣勢驚人、嗨翻全場！

許多民眾見到蘇貞昌的到來紛紛衝上前與蘇貞昌握手拍照，比出讚的手勢包圍蘇貞昌，還有人特別站上椅子只為目睹衝衝衝一面，熱情民眾更高喊「新北若要向前衝，市長就要蘇貞昌！」

廖峰松先是讚蘇貞昌經驗豐富，見識廣而辦事歷練，相信蘇貞昌會用最好品質來服務市民，祝福蘇貞昌高票當選！黃銘得更誇蘇貞昌過去當縣長就很照顧雲林人，在新北做了也留下許多建設至今看的到，相信蘇貞昌當選新北市一定會不一樣！

蘇貞昌致詞表示過去到現在他一直很感謝雲林鄉親的支持，未來若當選新北市長，會比照美國紐約舉辦愛爾蘭人的「聖派翠克節」，在新北市舉辦「雲林日」，推廣雲林文化與農特產，要讓雲林鄉親可以把雲林最好的東西、文化、美食等，讓全新北、全台灣甚至全世界都看到，蘇貞昌允諾當選後一定做得到！

(中時 )

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