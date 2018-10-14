新北》葉元之搭韓國瑜剪髮風潮 批停建深澳「選舉考量」！

2018年10月14日 23:26 中時 葉書宏

新北市議員參選人葉元之效法韓國瑜直播。（葉書宏翻攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前直播理髮，創下5000人同時觀看紀錄，新北市議員參選人葉元之也搭這股風潮，直播示範何透過吹髮營造豐富髮量，並巧妙連結深澳電廠議題。葉元之批，民進黨宣布停建深澳燃煤電廠是選舉考量，難保選後不會恢復續建。

葉元之表示，韓國瑜說禿頭也有尊嚴，而他自己髮量不多，所以透過直播，教大家如何透過吹頭髮讓頭髮看起來比較多。果然他在短短幾分鐘內，透過精準的吹髮角度，並搭配噴灑髮膠等技巧，營造出豐富的傲人髮量。有網友留言表示：「好實用喔，不投怎麼行！」

葉元之在直播中被小編問到，停建深澳電廠與髮量的關係，他表示，深澳燃煤電廠停建，酸雨應不致惡化，但過去民進黨表示深澳電廠及觀塘接收站需同時興建，才能解決缺電問題，現在又說深澳電廠不蓋不會缺電，「講這些話都是選舉考量！」

葉元之說，行政院長賴清德雖宣布停建深澳燃煤電廠，但民進黨經常選前說一套、選後做一套，恐怕選後民進黨又說要蓋深澳電廠。他呼籲選民睜大眼睛將選票投給侯友宜，侯友宜可在新北市府嚴格把關生煤使用許可，就算民進黨選後硬要蓋深澳燃煤電廠，也將面臨無生煤可使用狀況，藉以保障市民的健康。

葉元之也在直播影片中，藉由吹頭髮推薦自己，不斷強調自己有7年市政經驗，服務最有效率；他說板橋是全國人口最多的區域，他要用自己過去行銷市政的經驗，加強行銷板橋的觀光及商業，讓板橋更加國際化，促進板橋經濟發展。

(中時 )