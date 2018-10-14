獨／金友莊盼真愛出現 爆誤打誤撞出道都為錢....

2018年10月14日 23:14 時報周刊 林彥君

已故藝人「青蛙王子」高凌風前妻金友莊近日和女兒葛子楊（阿寶）、寶妹和兒子葛兆恩（寶弟）聚餐，她保養得宜，和小孩就像姊弟，她感嘆在高凌風走後，將家計一肩扛起，她說：「他們爸爸走後，這一路走來，沒個老公可商量，全是我一個人扛起，食衣住行 ，看醫生，陪伴他們，接送等，其實我是硬撐過來的」。

高凌風（左2）生前和兒子寶弟（左起）、女兒阿寶、寶妹過年團圓。（金友莊提供）

她表示，3子女都已長大，她也期待再遇見真愛，「如果有愛我也願意照顧及愛我三個孩子的那個男士出現，我會珍惜跟接受」。她自認個性低調，不是屬於活躍在螢光幕前的人，她比喻自己現在過著與世無爭的日子，像烏龜一般慢活，她透露，過去上電視都是為了掙錢，「以前在螢幕前出現都是為了賺些家用罷了，也算誤打誤撞，人生真是奇妙」。

金友莊（左起）參加寶妹的畢業典禮，右為寶弟。（金友莊提供）

阿寶和寶弟都在演藝圈努力，金友莊自認是子女需要時，才會出現的小助手，在外她讓子女獨立去闖，希望小孩拋開父母的包袱，她對3姊弟好感情感到欣慰，「我最希望的是他們三姊兄妹的感情好，因為如果我不在了，他們就要互相照顧。」

阿寶（左起）、林莉和林靜日前參加選秀海選。（聲林之王提供）

阿寶透露，國中以前在班上都不會和同學聊家庭狀況，「但是還是被班上同學知道，我是高凌風的女兒」，她日前參加《聲林之王》海選雖未晉級，但她繼續上表演課、練舞及健身，以正能量面對，等待運氣降臨，她心目中的高凌風就是屬於舞台，她希望有天能像爸爸一樣在舞台上發光，她說：「我爸爸天生應該要待在舞台上，不論到哪都有閃閃發亮的感覺，都是焦點，他說的話都能讓目光放在他身上。」

(時報周刊)