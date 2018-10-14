姚文智說當選後即處理蔣公銅像 丁守中：市民關心嗎？

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導
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台北市長選戰步入倒數，對於民進黨台北市長參選人姚文智表示，民進黨的轉型正義做得太慢，他當選後將立即處理掉台北市蔣公銅像，台北市也不給插五星旗。國民黨台北市長參選人丁守中回嗆，「台北市民關心這些問題嗎」？他強調，台北市民低薪窮忙，「拆蔣公銅像有用嗎」？丁守中也說，姚文智如果持續操作意識形態，對台北市加速繁榮發展、提升薪資「一點幫助也沒有」。

丁守中也批評，中華民國面臨兩個危機，一個危機是民進黨中央執政卻不拚經濟、發展，扛著反中大旗，跟中國搞對抗，讓社會更撕裂、經濟更蕭條、兩岸關係更緊張，全都拚政治鬥爭。柯文哲作為台北市長，完全市政擺爛，經濟實力下滑，沒有人來投資只靠網紅作秀。因此只有他當選台北市長才能監督無能政府。

丁守中今天行程滿檔，議員競總加上各區後援會成立超過11場，場場都不缺席，以衝刺選票。例如信義區後援會上午成立，包括立委費鴻泰、市議員戴錫欽、王鴻薇、王正德、徐巧芯、陳永德、秦慧珠等人均到場力挺，展現藍營氣勢。丁守中的太太溫子苓今天也低調現身多場造勢活動，僅站在丁守中的身旁溫情陪伴。

至於國民黨遭到黨產議題牽制，競選經費動員都受影響，丁守中也未否認。他強調，現在就是草鞋布鞋，用最精簡方式，勤走基層，走入市場、社團、社區，不用組織動員方式打這場選戰。更會積極用網路、通訊軟體做文宣，用新的高科技的打法參選。

對於藍營公布民調仍小輸柯文哲，丁守中強調，他對選情相當有信心，唯有一步一腳印， 基層強力動員，市場全力的跑，爭取勝選。也會積極和議員一起結合，所有議員里長活動都全面參加。

國民黨內則評估丁守中在松山信義區民調仍3％微幅落後柯文哲。尤其信義區有明顯優勢，但在松山區五分埔輸太多，最後幾乎平手，未來會更積極結合里長，市長選戰一定會贏。

(中時電子報)

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