高金：深澳果然假議題 政策只是一聲屁

2018年10月15日 01:00 中時電子報 高德順

行政院長賴清德接連拋出台中火力發電廠燃煤機組2023年有條件退場、深澳燃煤發電廠停建，被解讀為「拆彈空污議題、挽救民進黨選情」。無黨籍立委高金素梅表示，政府主導「觀塘」強勢過關，證明「深澳」只是選舉操作的假議題；只是，沒想到政府會威脅人民「兩害取其一」。本質邪惡的政權，所思所作所為果然不凡。

高金在臉書發文，她在6月20日的一場政策論壇演講，就已預告民進黨將在今年選前撤消「深澳電廠」，如今政府主導「觀塘」強勢過關，證明「深澳」只是選舉操作的假議題，為了選舉操作「非核家園」，為了「非核家園」制定「不可能的任務」～改變能源結構，然後，為了不可能的任務，脅迫人民「兩害取其一」。高金痛批，對比今年初急急如律令，對民進黨當局來說，「政策只是一聲屁」，放完連聲道歉都省了。

還原高金6月20日演講內容指出，行政院政務委員張景森說，「南電北送不公平」、蘇貞昌不願清楚表態，引起她的注意。她還發現一個異常，九合一選舉前一年，選舉老手的民進黨為什麼要丟出不利民進黨的深澳議題？「民進黨會不會出老千，耍詐？『深澳燃煤電廠』會不會是個假議題？」。高金質疑，2020後燃煤發電只減不增，為何民進黨政府現在就要先投入新建2025年才要運轉發電的「深澳燃煤電廠」？若深澳是假的，為什麼要拋出這樣引發爭議的假議題？

高金分析，若民進黨在雙北市長的選情無望，張景森「南電北送不公平」是否會發展為「雙北天龍國」的切割手法？藉此激發中南部民眾憤怒，鞏固民進黨中南部選情？若民進黨在雙北市長選情有希望，蘇貞昌會不會聯手姚文智為民請命「為了人民的健康，建請中央撤消深澳燃煤電廠計畫」？而民進黨政府則回應「苦民所苦，撤消深澳電廠計畫」？高金認為，「兩顆子彈都出現了，還有什麼不可能？」。

對比現實狀況，蘇貞昌選情一路落後，各家民調普遍顯示，蘇貞昌仍國民黨對手侯友宜超過10個百分點。賴揆宣布深澳停建後，蘇貞昌說：「經濟部專業判斷做了決定，行政院支持我們樂見停建深澳，我們也認為專業問題專業解決。」。看看同樣深陷空汙議題的台中、高雄二都選情，藍綠更是殺得難分難解。國民黨台中市長參選人盧秀燕與民進黨現任市長林佳龍的民調互有領先；高雄市韓國瑜民調搭直升機，甚至傳出「死亡交叉」即將出現。

網友指出「高金委員直接戳破氣球，又是選舉操作手段，根本不是為台灣未來發展著眼，真是可惡至極！」；「詐騙黨詐騙手法如此拙劣」；網友表示，核四燃料棒運回美國的花費要全民支付，觀塘天然氣接收站運作後每度電多支付的費用全民負擔，燃煤發電引發的空污全民承擔，啟用核四，就不需要多建設太陽能電板、離岸風機、天然氣接收站，平心而論「花了那麼多老百姓的納稅錢建造的核四不啟動，其他所有的選項都是假議題」！

(中時電子報)