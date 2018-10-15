律師說法》大胸脯有錯嗎？主管目光老盯我咪咪

2018年10月15日 00:02 中時電子報 吳家詮 整理、文/天秤座法律網 整理、文/天秤座法律網

北部地區一名光電工程師，常假裝不小心碰觸某女部屬豐滿胸部，該女都隱忍下來，豈知該男食髓知味，某日竟大膽偷襲摸乳，還輕佻說：「妳胸部很大，會幻想妳穿比基尼來上班的樣子。」高等法院判男6個月徒刑，可上訴。

●法律評析●

(一)當事受害女於工作中時被主管觸摸胸部，以具有性意味或性別歧視之行為，對該女造成侵犯性，干擾其人格尊嚴。被告男實已觸犯性別工作平等法第12條第1款，職場上的「性騷擾」規定。

(二)依性別工作平等法第13條的規定，雇主於知悉第12條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。故在上班或執行工作上業務的時候，被公司僱主、同事開黃腔或是毛手毛腳等性騷擾行為。或者是上班、求職的時候，被僱主、主管以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為工作上權益交換的條件時，都可以向公司反應。故李女可先行向公司告發該主管的惡劣行徑。

(三)性騷擾防治法第一條：「有關性騷擾之定義及性騷擾事件之處理及防治，依本法之規定」。故若碰到性騷擾案件，應一律先適用性騷擾防治法。又依性騷擾防治法第1條第2項但書規定，可適用同法第25條第1項規定：「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處等行為，要處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金」。

(中時電子報)