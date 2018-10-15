內褲濕濕！6種分泌物顏色看出警訊「小心黃綠色」

2018年10月15日 00:02 中時電子報 林郁庭

女生常常會被搔癢異味、分泌物過多所擾，如果白帶分泌濕濕黏黏的過多，一整天下來讓人難以忍受。國外女性健康網站就指出，從這6種分泌物狀態就能看出身體的健康狀態，尤其指出分泌物若是黃綠色，就代表可能感染淋病。

國外女性健康網站《Women's Health》報導，整理出以下6種不同的分泌物顏色，來看出其代表身體的健康狀態。

1. 透明、白色濕黏分泌物

這代表身體處於「排卵期」，這是你的身體為了讓精子能順利進入陰道與卵子結合，所產生的分泌物，這些黏液就像蛋清一樣。

2. 白色、塊狀分泌物，伴隨發癢狀況

可能是「白色念珠菌」（陰道酵母菌的一種）所引起的感染，容易讓下體產生搔癢的症狀。這時分泌物會呈現白色奶酪質地的結塊，且外陰也會出現腫脹的情形。此症狀通常出現在潮濕環境，建議可以使用非處方的抗真菌藥物。

3.黃綠色分泌物、下體刺痛

女子染淋病時，於護墊上沾染的不正常分泌物。（圖/鳳山李嘉文泌尿科診所院長 提供）

如果私處分泌物呈現黃綠色，並伴隨刺痛感、排尿灼熱等症狀，就要小心可能是感染淋病（gonorrhea）、砂眼衣原體（chlamydia）細菌型性病。淋病菌可經由性行為口交傳染他人，因此建議性伴侶雙方都到醫院檢查。

4. 分泌物呈現灰色、而且有強烈味道

感染「細菌性陰道炎」會產生強烈的魚腥味，15到44歲的女性最常出現感染，這代表陰道中的細菌失衡。

5. 分泌物呈現灰綠色、泡沫狀

內褲飄出陣陣難聞的意味，又出現頻尿、陰道搔癢的情形，則可能是感染「滴蟲性陰道炎」（trichomoniasis）。該症狀會透過性行為、共用毛巾、貼身衣物、浴缸等途徑傳染，且不論男女都可能被感染。

6. 分泌物是粉紅色，帶紅色或棕色

月經周期時殘留的血絲與「子宮內膜出血」會讓分泌物變成粉色或咖啡色，通常在女性剛生產後的幾個月較容易出現是正常的，因為她的身體還在調整荷爾蒙。但如果持續發現分泌物褐色斑點情況時，還是建議看醫生檢查，要注意是否為子宮頸癌會卵巢癌的警訊。

(中時電子報)