林祈烽獲林佳龍、蔡其昌站台相挺 兒子「小飯糰」最萌助選員

2018年10月15日 02:36 中時 盧金足

台中市西屯區市議員參選人林祈烽（右起）14日競選總部成立，太太帶兩個月大的兒子「小飯糰」到場幫爸爸打氣，身披彩帶的「小飯糰」，成為最小最萌的助選員。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市西屯區市議員參選人林祈烽，14日與台中市長林佳龍在西屯區成立聯合競選總部，林佳龍、立法院副院長蔡其昌

、立委張廖萬堅與市議員謝志忠、蔡雅玲與張耀中、陳世凱

，及在亞運大放異彩的排球好手林政揚都到場力挺，全場「

凍蒜！」聲不斷。林佳龍表示，選情緊繃，西屯作為都心，絕對是一級戰區中的關鍵，這一席要堅持把握住；蔡其昌希望大家推年輕人一把，送「五力新世代」進入議會，讓台中繼續進步、為議會注入新活力！

擔任張廖萬堅助理十七年的林祈烽，深耕基層，對西屯的大小事瞭若指掌；從棒球相關議題的支持、筏子溪再造水治理

，到捷運小巴路線規劃，與台74快速道路的國道銜接工程，都是他雄厚的經驗資本。

林佳龍表示，西屯區作為台中快速發展的蛋黃區，有張廖萬堅團隊的耕耘，無論前瞻計畫惠來溪/潮洋溪環境營造工程的整治，或是親子藝文與體育活動，大家都有目共睹。

林佳龍說，新人雖然缺乏知名度，但以林祈烽的經驗、熱忱

，往後進入議會，絕對能得心應手，是延續理想的不二人選

。讓張廖萬堅前進中央、為地方發聲的同時，無後顧之憂，持續推動西屯的建設，為鄉親爭取權利。

蔡其昌率領由林祈烽、林德宇、黃守達、林義偉、施志昌五位年輕人候選人組成的「五力新世代」上台，他強調，政治改革最缺乏的，是願意深入基層蹲點，與小市民同甘共苦的年輕人，而非鎂光燈下義正嚴詞的政治明星。

「五力新世代，都是從基層耕耘、為地方扎實付出心血的助理世代！」蔡其昌指出，辛苦的工作並不光鮮亮麗，卻是民主的尖兵、改革的起點，現在的林祈烽，正是歷經歲月細火慢燉，最「補」的時候，希望大家推年輕人一把，送「五力新世代」進入議會。

張廖萬堅表示，民代助理的工作相當辛苦，除了工作內容龐雜以外，休假時間也不固定，往往犧牲與家人相處的時間，奉獻給人民。看著當年璞玉般的年輕人，在歷經歲月磨洗後能獨當一面，他心中充滿喜悅。

從幕前到幕後，他勉勵林祈烽收斂稜角，曖曖內含光，銘記自己的初衷、人民的託付，繼續為西屯付出。

最近剛剛成為新手爸爸，林祈烽對「孩子就是未來」更切身體悟，兩個月大的兒子「小飯糰」現身會場，為爸爸加油，披著特別量身訂做彩帶，與媽媽一起分發飯糰的他，模樣可愛，融化大家的心，不但是全台最小助選員，更是最萌助選員。

(中時 )