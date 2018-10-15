獨／苗可麗夜市買鹹水雞竟被斥喝 視后反應是這樣

2018年10月15日 08:30 中時 洪秀瑛

苗可麗仍期待愛情，但抱持隨緣態度。（陳俊吉攝）

苗可麗的畫作。（陳俊吉攝）

製作成限量周邊商品。（陳俊吉攝）

苗可麗最近準備音樂會壓力大。（陳俊吉攝）

苗可麗10月24日將在松菸誠品與澎恰恰、灣聲樂團音樂總監李哲藝舉辦「纖指流韻」音樂會，分享她面對困境的「轉生術」及透過畫作抒壓的心路歷程，並將演唱台語歌《花若離枝》及《我還年輕》2首歌。為了這場結合畫作及古典樂曲的音樂會，她坦言心理壓力大，「無法好好的吃、好好的睡，快得躁鬱症了，我很希望音樂會能讓大家有心靈上的收穫，也來看看不一樣的我」。

她近年除了拍戲也醉心於繪畫，琳琅滿目的畫作大多帶點卡通風格，她在臉書分享後，友人及粉絲頻頻留言看她畫作有療癒效果，也訝異她現在竟成了「正能量美魔女」。她說，正能量往往會在無形中產生影響力，有時候連自己都不知道，有次她在一家餐廳吃飯，一對夫妻拉著她說，他們原本做生意失敗想輕生，但看了她在節目中一段正面思考的話，決定東山再起，現在就在她吃的餐廳對面賣魯肉飯。

苗可麗看藝人染毒事件頻傳，「麻醉自己的那些方法都是短暫的，轉念是最好良藥，但它需要學習」。她說遇挫折難免有負面情緒，她曾遇到拍拍停停的劇組，檔期因此被卡住，為此推掉大陸電影和網劇，損失上百萬，她接受後也告訴自己：「如果一直抗拒，問題還是沒解決，接受了問題就不是問題。」

苗可麗有過一段失敗婚姻，她分享人生經歷卡關期，當時不斷自我懷疑「好人不是有好報嗎」？於是開始尋找答案，也看了很多書改變自己，不斷練習轉念。讓她印象最深刻的是，有一年在電視節目《百萬小學堂》當評審，前面幾個評審說完後，最後換她講評，自己卻只冒出「很棒啊」的評語，懊惱不已，內心還OS：「這哪是一個評語啊？」

第一次錄影後，被張小燕認為表現不好，她非常挫折、難過，心生放棄當評審念頭。有天到書局，「我當時相信老天爺會給我一個答案」，她看到奧修談創造力的書，提到「為什麼人會感到痛苦，那是因為想要得到別人認同」。

她回想當評審的時候，因為太想獲得別人說「苗可麗講得很好啊」這類的讚美，所以腦子一直想著要講什麼，「當腦袋被填滿，靈感就進不去，別人表演的時候，根本不是在看表演，而是在想等一下要講什麼，結果表演完，當設定的話被其他評審講完了，人就空了」。後來再去錄影，她決定不設定自己要講什麼，只專心看對方表演，「我看得很感動，還哭了，那個當下絕對不會有人跟我說的一樣，因為那是我自己的感受」。

她曾以《含笑食堂》摘下金鐘視后，至今沒有任何光環的壓力，「其實會演戲的人很多，很多事必須天時地利人和，一個會演戲的人也必須要有一個好的劇本、好的團隊，大家一起合作才能被看見，就像再好的廚師，如果給不好的食材，能煮出多好吃的料理？我很幸運當時能演到好劇本；我拿了獎，不會覺得我就是最棒的，每一次接到角色，我還是很緊張，一定先做好角色功課」。

有過引退念頭？她分享曾看過一篇報導，有人問張曼玉喜歡住法國還是香港？張曼玉說喜歡法國，因為可以邊走邊吃冰淇淋，「當有光環的時候沒辦法做自己，其實很多人要的幸福就這麼簡單而已」，這篇報導讓她陷入「我如果不是苗可麗，我是誰」的反思。

她說，以前常去通化街向熟識的老闆買鹹水雞，對方會大方打折扣，有天她素顏去，結果老闆完全不理會，老闆不理會就算了，把點好的菜給他，還斥喝她站旁邊，讓她深刻體會很多事換了空間、時間就什麼都不是，所以她把自己的心態調整得很好，「如果去不認識我的地方，受到不好待遇或對我很冷淡是正常，因為沒什麼是理所當然的」。「纖指流韻」 音樂會可洽兩廳院售票系統。

(中時 )