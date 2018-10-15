台北》為姚文智站台 高嘉瑜表情惹網民大笑

2018年10月15日 02:01 中時電子報 黃麗蓉

民進黨台北市長參選人姚文智內湖南港區後援會14日成立，蔡英文總統第4度為姚站台，同台的還有民進黨北市議員高嘉瑜，高嘉瑜在姚文智致詞時，眼睛看著地板，表情放空，讓網民看了忍不住大笑。

高嘉瑜曾因在節目中稱讚台北市長柯文哲，8月時被同黨的台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊點名應退黨，引發熱議。後來高嘉瑜、姚文智兩人都強調誤會已冰釋。據《壹電視》報導，高嘉瑜此次為姚文智站台，被拍到不只眼睛看著地板，表情放空，甚至還時不時扭動脖子伸展筋骨。

PTT網民則貼文搞笑說，為姚文智站台的人表情都很有戲，彷彿在參加「告別式」。鄉民們回應說：「高嘉瑜的表情XDD。」、「事實上，這上面所有人都知道姚文不會上啊XD，只是做做樣子。」、「內心戲真多。」、「眾人：我到底是來這裡衝三小？」、「這些人的表情真有戲XDD。」、「我猜DPP不認為姚文會贏。但可能沒料到他居然連母雞帶小雞議員都沒辦法。」

蔡英文總統14日到場為姚文智拉抬選情，指這段時間以來，大家一定有感受到姚文智的選情向上提升，希望大家不要懷疑，一起努力、一起打贏這場戰！還說姚文智早上跑行程、晚上也跑，從市場跑到黃昏市場，如果大家在市場看到高高帥帥的人，不用懷疑，就是姚文智。

(中時電子報)