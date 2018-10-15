不是世界末日 霍金生前最終的恐懼是…

2018年10月15日 04:11 中時電子報 陳舒秦

7個月前過世的英國天文物理學家霍金（Stephen Hawking）生前最後的恐懼是經由基因改良後的超人！他預言將來基因改造技術可能會創造出新種人類，相當於「超人」（superhumans），智力、壽命和對疾病的抵抗力都比較強，而一般人恐怕被無情淘汰。

霍金是時間簡史的作者，他於3月去世，他在曾做出了預測。霍金擔心有錢人一旦有機會變動子女的DNA，將出現新人種的競賽，恐將摧毀一般人的生存。

他寫道，法律可能會通過基因改良工程，進而改善人類特徵，例如記憶力，抗病能力和生命長度。有錢的人很快就能改變下一代基因構成，以創造具有增強記憶力，抗病能力，智力和長壽的超人。一旦出現這樣的超人，就會出現人類的重大政治問題，一般人將無法參與競爭。這些人據推測，他們會消失殆盡，或變得不重要。相反，將會有一群自我設計的生物正以不斷增長的速度進步。

霍金提到的基因編輯技術，其實就是Crispr-Cas9 技術，這是六年前發明的DNA編輯系統，CRISPR是存在於細菌中的一種基因組，該類基因組中含有曾經攻擊過該細菌的病毒的基因片段。細菌透過這些基因片段來偵測並抵抗相同病毒的攻擊，並摧毀其DNA。這類基因組是細菌免疫系統的關鍵組成部分。透過這些基因組，人類可以準確且有效地編輯生命體內的部分基因，也就是CRISPR/Cas9基因編輯技術

(中時電子報)