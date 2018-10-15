10月15日三大報頭條

2018年10月15日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

繼法務部調查不肖司法官的「正己專案」後，司法院強力執行「清明專案」，祕密招訓俗稱為「政風狗仔隊」的政風查處機動小組80人，鎖定有重大風紀疑慮的法官跟監，進行動態蒐證，目前除已查出朱樑、曾謀貴、陳梅欽3名法官違法行徑送辦外，「清明專案」另鎖定蒐證3名風紀操守不佳的資深法官。

民進黨濁水溪防線告急！依據《旺旺中時媒體集團》近期就全國最大縣、彰化縣長選舉進行民調顯示，國民黨參選人王惠美以37.7％支持度勝過民進黨現任縣長魏明谷28.8％，有台北市長柯文哲相挺的無黨參選人黃文玲支持度僅5.8％。在六都之外，人口以129萬全國排名第1的彰化縣，恐將「綠地變藍天」。

國造潛艦案，最近因1家GL公司拿到6億餘元的技術顧問合約，遭到外界質疑。據軍火圈爆料，牽線這筆合約的幕後關鍵人物，是海軍退役的軍火商ROBERT；海軍官員則說，該名退役軍官於今年2月至6月，擔任海軍無給職顧問，負責尋找商源，並簽立切結書，不得參與有關任何採購與代理。

前法官陳梅欽因交友複雜，被列為「清明專案」蒐證對象，陳被查到浮報加班費後，火速辭職，連退休金都不要了，法界估算為國庫節省600萬退休金，但司法院為蒐證他，派出3組10餘名政風人員，密集跟監他80天，總計花了100多萬元。

◎旺報

視大陸為戰略競爭對手的美國，近來在南海動作頻頻，10月初才與日菲舉行海上聯合軍演，下周舉行的東協國防部長會議上，南海也預計將成為首要議題。然而大陸並非視若無睹，大陸國防部昨日公告稱，「和平友誼─2018」中馬泰聯合軍事演習將於10月20日至29日在馬來西亞舉行，陸方將派出近700名官兵、驅護艦3艘、艦載直升機2架等。並強調，只是展現三國維護南海和平穩定的意願，「演習不針對其他國家」。

美國國防部長馬提斯將在15日啟程前往越南訪問。這將是馬提斯今年第二次訪問越南，也是美越高級防務官員今年多次互訪的最新舉動。而隨著朝鮮半島局勢趨穩，中日關係在日本首相安倍晉三即將訪中之下也見緩和跡象，而南海局勢則在各國紛紛介入下漸趨緊張。

面對美國日後將聯合其他國家在南海制衡大陸，自幾年前開始，大陸就在南海積極部署與建設，目前大陸在南沙有4座擁有3000公尺跑道機場，具備空軍投送能力，轟-6K今年5月間更在永興島起降，目前大陸在南海的軍力，連美軍也難以匹敵。

當戰事發生時，比兵力，也要比後勤補給，並為日後可能駐軍作準備，大陸正不斷完善其南海島礁的後勤體系。在2015年底啟動淡水改造工程後，西沙群島琛航島的蓄水池容量擴大3倍。其他在大陸控制下的南海島礁，陸續經營生態農場、養殖場，從軍事部署到後勤補給完善，大陸在南海防務已難以攻破。

◎工商時報

全球晶片巨擘高通決定加入台灣5G國家隊！據了解，高通高層日前親自拜會5G辦公室及中華電信，主動要求加入台灣5G國家隊，同時釋出兩項計畫，包括協助台廠產品進行5G互通測試、加速台廠5G產品商品化，以及與台廠攜手合作、搶攻全球5G專網商機。

《新經濟移民法》草案行政院今（15）日審查，據了解，送院審查版本大幅鬆綁中階技術人力取得永久居留條件，從原預告連續居留7年大幅放寬為5年，與《入出國移民法》外國專業人才永居水準拉齊。

中美貿易摩擦愈演愈烈，至今尚未看到和解跡象。中國人民銀行行長易綱昨（14）日表示，貿易摩擦將對全球經濟造成負面預期和不確定性，不過人行在利率、存款準備金率等方面都還有很多空間，足以應對不確定性，強調今年中國GDP增速能夠實現6.5％的目標。言下之意，中國已做好了「長期抗戰」的準備。

儘管美股上周五強勁反彈，挽回之前連續2日崩跌的部分跌幅，可是美股依舊飽受重創，標普500指數的成份股之中，將近4分之3的企業股價陷入修正領域，甚至進入熊市。

(中時電子報)