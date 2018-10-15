雨水少、地下水抽水量增加！雲彰地層下陷怎解？

2018年10月15日 05:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

如雨水少，河水不夠使用，地下水抽水量也會增加！雲彰地區地層下陷情形，一直是民眾關切的問題，經濟部水利署107年最新地層下陷檢測結果，全年下陷速率超過3公分的顯著下陷面積從90年1018平方公里，106年減少至383平方公里今年依最新量測資料顯示減少至305平方公里。

水利署表示，雲彰地區因欠缺大型水資源建設，使該地區枯水期水量不足供應民生、工業及農業等產業用水需求，致使抽取地下水情形普遍，成為雲彰經濟成長及仰賴維生的重要水源，又因地處地質鬆軟的濁水溪沖積扇平原，抽水量大於補注量就會造成土壤壓密而沉陷。

如果當年雨水少，河水不夠使用，地下水抽水量也會增加，再加上地下水補注也會減少，擴大超量抽水範圍，也相對增加當年地層下陷面積，形成枯旱年的過渡現象，但下陷速度因實施多元管理措施，仍在歷史最大值每年18公分一半以下，彰化更低於4公分。

水利署強調，針對雲彰地區，政府努力推動「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」的各項防範與治理措施，以「增供地面水、減抽地下水」為主，調整農業用水秩序、加強地下水補注、健全水井管理、安全荷載管理及修改相關法令等措施，分由經濟部、農委會、內政部、交通部分工執行。

水利署指出，集集攔河堰完工後，大幅改善濁水溪兩岸農業用水秩序及沿海工業區用水，105年雲林湖山水庫完工，107年彰化鳥嘴潭人工湖也納入前瞻建設積極進行中，都將增加民生供水量。

(中時電子報)