Apple Watch不能錄音 華盛頓郵報失蹤記者音檔疑來自...

專家不認同華盛頓郵報(WP)失蹤記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)月初進入沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館時，開啟蘋果智慧表(Apple Watch)錄音功能。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

美媒報導，專家不認同華盛頓郵報(WP)失蹤記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)月初進入沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館時，開啟蘋果智慧表(Apple Watch)錄音功能。消息人士透露，土國當局有足以證明卡舒吉在伊斯坦堡使館內遇害的影音證據，但不清楚當局如何取得這些證據。

美沙互嗆 沙國30套劇本回擊？油價恐飆200美元

土國媒體報導，沙裔的華郵特約記者哈紹吉2日進入沙國駐土耳其領事時，開啟智慧表錄音功不過根據調查，智慧表的LTE傳輸功能無法在土耳其使用，也無法在使用者的電信服務範圍外使用；CNN記者實測證實，搭載外國電信計畫的蘋果智慧表無法在土耳其使用。不同於iPhone，蘋果智慧表並無支援全球電信業者的版本，但若智慧表連接iPhone的藍芽或聯營Wi-Fi，則可在無網路的情況下使用所有手表功能，包括第三方錄音程式。但安全及技術專家說，藍芽傳輸距離很短，不太可能從使館內傳輸音檔到館外。

有心人士認為，音檔只可能來自土國安裝在沙國使館內的監聽裝置，「土耳其不信任所有境內的外國官員，且竊聽大多數使館內的活動；我覺得他們大概知道，但土國不願承認。」

到目前為止，沙國官員強烈否認涉入卡舒吉失蹤案，並說他當天下午就離開領事館。

(中時電子報)

卡舒吉事件延燒 致沙國股市暴跌！川普嗆嚴懲沙國 但軍售照舊

300壯士主角 拒赴沙國打片

中美貿易戰 他預言：互相傷害只… 美沙互嗆 沙國30套劇本回擊？油…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。