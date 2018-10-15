Apple Watch不能錄音 華盛頓郵報失蹤記者音檔疑來自...

2018年10月15日 06:12 中時電子報 陳舒秦

美媒報導，專家不認同華盛頓郵報(WP)失蹤記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)月初進入沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館時，開啟蘋果智慧表(Apple Watch)錄音功能。消息人士透露，土國當局有足以證明卡舒吉在伊斯坦堡使館內遇害的影音證據，但不清楚當局如何取得這些證據。

土國媒體報導，沙裔的華郵特約記者哈紹吉2日進入沙國駐土耳其領事時，開啟智慧表錄音功不過根據調查，智慧表的LTE傳輸功能無法在土耳其使用，也無法在使用者的電信服務範圍外使用；CNN記者實測證實，搭載外國電信計畫的蘋果智慧表無法在土耳其使用。不同於iPhone，蘋果智慧表並無支援全球電信業者的版本，但若智慧表連接iPhone的藍芽或聯營Wi-Fi，則可在無網路的情況下使用所有手表功能，包括第三方錄音程式。但安全及技術專家說，藍芽傳輸距離很短，不太可能從使館內傳輸音檔到館外。

有心人士認為，音檔只可能來自土國安裝在沙國使館內的監聽裝置，「土耳其不信任所有境內的外國官員，且竊聽大多數使館內的活動；我覺得他們大概知道，但土國不願承認。」

到目前為止，沙國官員強烈否認涉入卡舒吉失蹤案，並說他當天下午就離開領事館。

(中時電子報)