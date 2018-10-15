美沙互嗆 沙國30套劇本回擊？油價恐飆200美元

2018年10月15日 07:08 中時電子報 高德順

美國《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯籍專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其領事館神秘失蹤，並傳已遭殘殺一案，已演變為重大國際外交風暴。美國總統川普表示，若調查證明沙國確實涉嫌殺害卡舒吉，美國絕對嚴懲沙國。面對排山倒海的國際譴責壓力，沙國週日表示，將反擊所有對利雅得實施制裁的國家，包括美國在內。沙國甚至傳出，如果美國對沙國施壓，沙國已研擬30套劇本回擊，國際油價不排除因此漲到200美元，甚至翻倍的可能！

據了解，卡舒吉曾有批判沙國皇室的記錄。為了獲得允許他與土耳其未婚妻結婚的文件，10月2日進入土耳其伊斯坦堡的沙國領事館後便失踪。他的失踪引起國際社會的關注，川普表示，如果發現沙國為幕後推手，將會遭到「嚴厲懲罰」。英國、法國、和德國也表示，要求對這起事件進行「可信的調查」。

沙國官員週日 (14日)透過國家通訊社SPA發表措詞強硬的聲明，嚴正拒絕各種外國威脅，無論是政治壓力，實施經濟制裁。針對川普揚言制裁，沙國國營電視台新聞頻道的總經理Turki Aldakhil週日發專欄文章警告，利雅得有多達30種反擊的選擇；同時，任何制裁都會導致沙國「未能承諾」達到特定的石油生產水平。「如果80美元的原油價格會激怒川普總統，那麼任何人都不應該排除價格上漲到100美元，或200美元，甚至是加倍的數字」。

但他也強調，這是他的個人觀點，不是沙國的官方立場。

(中時電子報)