市議員陳清龍掛花博歡迎看板 迎接有朋來作客

台中市議員陳清龍在豐原交流道出口匝道掛有「2018世界花博歡迎您來作客！」希望市民以當主人的熱忱迎接有朋來作客！（陳世宗攝）

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陳清龍以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，於豐原市區掛有「2018世界花博歡迎您來作客！」歡迎全國民眾來台中旅遊。（陳世宗攝）

「台中辦花博、歡迎來作客！」 2018世界花博11月3日將在豐原、后里、外埔三地展開，台中市議員陳清龍以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，歡迎全國民眾來台中旅遊；特在豐原市區及豐原交流道出口匝道掛有「2018世界花博歡迎您來作客！」希望全市民以當主人的熱忱迎接有朋來作客！

陳清龍日前在議會質詢時，曾建議市府在各大路口節點設置花博歡迎看板，提升花博城市行銷，自己也願意提供位置，讓市府作為花博歡迎看板。

今年11月24日是全國9合1大選，市區內選舉看板林立，陳清龍自設的「花博歡迎看板」目前在豐原大道及三豐路口、花博豐原展區軟埤溪旁、豐原交流道出口匝道等處都有；以繽紛色塊為底設計，搭配人像及花博吉祥物石虎家族，熱請邀約各地遊客參觀花博。

陳清龍說，花博是全台中的大事，主展場后里園區在展現花園城市概念下，搭配萬紫千紅的花卉，不僅美的像一幅畫，更搭配台中花卉產業、台灣原生植栽展現「2018台中世界花卉博覽會」特色； 豐原葫蘆墩展區以自然景觀手法塑造出「水岸花都」為主題的生態環境，展現生活、人文、親水、綠色等內涵特色。

外埔園區展現農業根本，從體現新五農價值：「農民」、「農業」、「農村」、「農產品」及「農產加工品」的理念，帶領遊客除從中學習到「農」、「食」文化外，並從研發育種、生產加工到包裝銷售等，展現新農業價值鏈。

陳清龍強調，台中氣候宜人，豐原更是宜居城市，市民都要以在地人的熱忱，呈現最熱情、最舒適、最友善的環境讓來參觀花博的遊客們擁有最好印象，創造城市行銷的大好機會。

(中時 )

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