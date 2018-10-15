一張圖比較三人夯度！童仲彥大讚韓國瑜：真的很強

2018年10月15日 07:57 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市議員童仲彥貼出google trend圖片，並拿他自己與台北市長柯文哲、國民黨高雄市長參選人韓國瑜做比較。（擷取自童仲彥臉書）

台北市議員童仲彥家暴、劈腿和酒駕醜聞不斷，日前雖因酒駕事件，宣布退出年底選戰，但仍經常在臉書上與網友互動。他稍早貼出google trend（搜尋趨勢）圖片，並拿他自己與台北市長柯文哲、國民黨高雄市長參選人韓國瑜做比較，並稱「韓國瑜網路聲量真的很強」。

韓國瑜人氣超夯，不管是網路直播或跑行程，都吸引許多民眾。外界也開始拿韓來跟深受年輕人喜愛的柯文哲比較，並認為兩人是目前台灣政壇媒體寵兒，且網路聲量都很高。柯文哲日前被問到此事時，他說透過查詢google trend可以發現，韓國瑜現在網路聲量比他還高了。

童仲彥稍早也在自己臉書貼出google trend的圖表，從童仲彥貼出的圖片可以看出，柯文哲表現穩定，而韓國瑜近期人氣高漲，曲線圖中明顯上升，而童仲彥也自嘲他的兩高點，分別是酒跟色。童仲彥也直呼「韓國瑜網路聲量真的很強！」

對此，網友表示「太神啦台灣神童」、「這應該是目前台灣前3名熱搜度排行」、「太強了 政壇景行廳男孩」。也有網友問童仲彥「阿童高雄要選誰阿」。

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(中時電子報)