物價回不去了！她買大熱狗一支竟要50元 網驚：嚇死人

2018年10月15日 08:01 中時電子報 戴安瑋

有網友在表示，她在校門口的小攤販買了一支熱狗，竟要50元，感嘆台灣的物價回不去了。翻攝《爆怨公社》

繼玉蘭花漲價後，又有網友發現大熱狗也漲價了。有網友在《爆怨公社》po文表示，每當學校有活動時，校門口總會有很多小攤販，她開心的買了一支熱狗，發現竟要50元，感嘆台灣的物價回不去了。這篇po文立刻引起鄉民熱議，紛留言表示，連鄉下也要賣40元，還有人買到一支60元的，嚇死人了。

原po今在《爆怨公社》po文，做了以上表示，她還分享在校門口買的熱狗照片，為裹粉油炸熱狗。她說，每當學校有活動，門口總是有很多小攤販，剛剛很開心的買了「大」熱狗，發現要50元，不禁感嘆台灣的物價回不去了。她還說，很久沒看到有35元的了。

對此，網友熱議，「真的，鄉下也要賣40！我記得小時候買才15元」、「以前10~15，現在超貴」、「什麼！我以前買一支10而已說...真是嚇死我了～」、「結果裡面還是小熱狗」、「吃了50元的炸麵糰啊⋯」、「我上次還買到一支60的熱狗，真的嚇死我了！」、「上次在北港朝天宮附近買也是一支50，比我在高雄買還貴，真的嚇到」。

也有網友點出熱狗一支價格變貴原因表示，「根源就是租金啊！租金少賣的當然也便宜。只是台灣的地都被炒的多誇張」。《爆怨公社》小編說，昨天才看到社員分享漲天價的玉蘭花，今日又看到漲價的大熱狗，一直漲漲漲，生活要更加油了。

(中時電子報)