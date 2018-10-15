獨〉曾在江振誠餐廳掌廚的他 居然出現在T＋T的廚房

2018年10月15日 08:23 工商 姚舜

〈T＋T〉的沙拉是將當令的蓮藕、竹筍、柿子、過貓與牛蒡等食材，以日料「煮物」手法分別料理後再組合共構，盤中雪花則是夏威夷果仁刨片。（圖／姚舜）

〈三杯海螺〉是將螺肉帶殼以加了蘿蔔皮的清酒煮烹，再切片以三杯醋提味，呈盤時並搭配切得極細的薑絲，味道與口感都好。（圖／姚舜）

〈生蠔．蒜泥．麵線〉的創作靈感源於台灣〈蚵仔麵線〉，澎湖生蠔用極細麵線裹捲後油炸，最後用泰式辣醬、蒜味美奶滋和豬排醬與黑醋調製的醬汁提味。（圖／姚舜）

〈韭菜花．雞皮．紅椒醬〉是以酥炸雞皮搭配油燜韭菜，調味的橘黃色醬汁是用西班牙煙燻紅椒粉、花椒粉與雪莉酒醋製作，與雞皮和韭菜很速配。（圖／姚舜）

用台灣牛作的〈牛頰肉．咖哩優格〉，牛頰肉先用牛高湯舒肥後再經炸、燻烤，然後塗上牛肉醬汁，吃食可以沾藉用以咖哩粉調製的優格提味。（圖／姚舜）

〈牛頰肉．咖哩優格〉可以用迷你小刈包夾食，味道不輸東坡肉。（圖／姚舜）

〈天使麵．現流蝦．叻沙〉是將極細的天使細麵，以用蝦高湯與椰奶熬製的叻沙醬煮後，搭配香煎的角蝦，蝦上則有藍角的蝦卵。（圖／姚舜）

用剩的角蝦頭進廚房酥炸，可以給客人當下酒菜。（圖／姚舜）

〈茄子．海膽．柴魚〉是將透明的柴魚晶凍覆蓋在煮好的去皮茄子與海膽上，再點綴紫蘇花，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）

〈茄子．海膽．柴魚〉是將透明的柴魚晶凍覆蓋在煮好的去皮茄子與海膽上，再點綴紫蘇花，形色味皆很誘人。（圖／姚舜）

〈燉牛雜〉是將牛筋、牛肚、牛舌與牛頰碎肉，用馬德拉紅酒牛骨醬汁與洋蔥合炒後，上層再覆蓋了用氮氣打出的馬鈴薯乳沬，最後用辣椒粉、松露粉和橄欖油提味。（圖／姚舜）

甜點〈火龍果．乳酪．雪酪〉是醬火龍果作成焦糖脆片、微波蛋糕等不同的樣態，再組合在一起呈現。（圖／姚舜）

〈Ｔ＋Ｔ〉套餐中也會有煎得皮酥肉嫩的老饕牛排作主餐。（圖／姚舜）

因為與蔡元善（右）和陳震世（左）有好交情，新加坡〈Restaurant Andre〉的前主廚Zor（中）不僅給了〈T＋T〉許多菜式建議，開幕還義助「客座」。（圖／姚舜）

〈T＋T〉的裝潢設計請到曾設計東京表參道〈ICEMONSTER〉與台北〈五味瓶〉等名店的翡睿設計負責操刀。（圖／姚舜）

〈T＋T〉的開放式廚房與吧台結合，客人可在吧台板前用餐並欣賞菜餚製作過程。（圖／姚舜）

〈T＋T〉的沙發區有一彩繪牆面，非常適合ＩＧ打卡。（圖／姚舜）

〈T＋T〉的Table Setting氣質不俗，並為金屬刀叉與湯匙訂製了皮套。（圖／姚舜）

〈T＋T〉備有進步的單杯取酒器，客人享用單杯紅白酒價位２００元起。（圖／姚舜）

台北敦化北路宏國大樓後的社區內本（10)月初新開了一家Bistronomy餐酒館〈T+T〉，與〈馬旦馬須法國館〉僅一牆之隔的新餐廳，試營運時沒有大張旗鼓的宣傳促銷，也沒有找公關公司辦媒體餐會，或請美食部落客與網紅網美以滿紙華麗辭藻舖陳的新聞稿強力吹噓，但眼尖的食饕卻赫然發現Zor Tan（陳將停）在廚房裡裡「幫忙」，甚至「作菜」。

Zor Tan原在新加坡江振誠主持的〈Restaurant Andre〉餐廳擔任主廚，還三不二時來台支援台北〈RAW〉餐廳的Zor？

「他只是友情相挺！」，看到我臉上「捕獲野生Zor」的表情，〈T+T〉主廚蔡元善趕緊解釋說，自己和Zor有多年交情，所以這回自己籌資創業開〈T+T〉，特別請Zor提供菜式建議。所以「菜單上有Zor的菜」，也成了〈T+T〉的亮點與賣點之一了。

蔡元善曾和朋友一起開設〈五味瓶〉，為了精進廚藝並把牛肉與牛排烹藝摸透，餐廳開出來後他又跑到萬豪酒店歷練。因為心中一直有「開一家不一樣的餐廳」的念頭，於是他找來了好哥們、台北晶華酒店日本鍋物料理餐廳〈三燔本家〉前主廚陳震世一起開設〈T+T〉，並請了好友Zor「友情贊助，義務指導」。

而離開了〈Restaurant Andr〉後正積極籌備自己餐廳的Zor，這回「挺朋友」也挺得很徹底，除了提供〈T+T〉菜色建議，試營運期間他並專程飛到台北幫忙，「客串兼客座」、展現他和蔡元善的好交情。

〈T+T〉指的是Tapas和Tasting，蔡元善說，份量不要太多太大，才能一次嘗到更多好味道。在〈T+T〉用餐，氛圍像小酒館般很輕鬆自在，廚藝團隊卻用現代精緻法菜廚藝烹調料理，這正是歐洲時下下流行的Bistronomy業態表彰的精神。

〈T+T〉的裝潢設計很有層次，曾設計東京表參道〈ICEMONSTER〉與台北〈五味瓶〉等名店的翡睿設計將餐廳設計成幾個不同區塊，其中包括有與開放式廚房結合的吧台區、沙發區、高腳小圓桌區，以及傳統的開放式餐桌，時尚現代且溫暖。

蔡元善擅長義法料理，陳震世過去長期專注在鑽研日料，這樣的雙廚組合就足以讓〈T+T〉的菜單「與眾不同」，而在Zor又「友情相挺、揮鏟相助」後，使得〈T+T〉的菜餚不僅「味貫東西」，且味型多樣繽紛，義、法、日與星馬泰的味道都到齊了，並以精巧形色挑逗食饕與吃貨眼球和味蕾。

跨越菜系籓籬、怎麼好吃怎麼作，是當代廚界新顯學。〈T+T〉的菜系亦跟著這股食尚潮流大步向前。菜單中的沙拉是將蓮藕、竹筍、柿子、過貓與牛蒡等食材分別料理後再組合共構，盤中雪花則是夏威夷果仁刨片。〈茄子．海膽．柴魚〉是將透明的柴魚晶凍覆蓋在煮好的去皮茄子與海膽上，再點綴紫蘇花，形色味皆很誘人。兩道菜都是以日料技法烹調，卻以西式表情呈盤。

用西班牙紅椒醬為配著韭菜花一起吃的酥炸雞皮，用新加坡的國菜〈叻沙〉醬計拌炒超細的義大利天使細麵，再搭配蝦卵是藍色的角蝦上菜，以及用泰式酸辣醬為麵線包捲生蠔為內餡再油炸的〈現代版蚵仔麵線〉，是Zor傳遞的家鄉味。

而用咖哩優格為先舒肥炸過並煙燻的牛頰肉提味，或是在內馬德拉紅酒牛骨醬汁炒牛筋、牛肚等牛雜，再在最上層用氮氣打出的馬鈴薯乳沬覆蓋，吃食時增加滑潤口感，都是以現代精緻廚藝為傳統經典菜餚加值的美味菜餚。

〈T+T〉只從傍晚營業到晚上11點，菜單可單點，也有套餐，不含麵包與咖啡或茶的套餐共有7道菜，每人1500元，和時下台北其它Bistronomy相比，此一價位頗有競爭力。所以，開業至今己吸引不少知味識途的飲食男女前往嘗鮮。

(工商 )