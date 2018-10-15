屁孩亂爬麥拉倫拍文青照 釣出車主留言...差點賠到脫褲

2018年10月15日 08:41 中時電子報 林毅

路人抓包這個屁孩根本是偷爬到別人超跑上拍照，怒批沒水準 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

這名屁孩早有前科，之前也偷坐過別人賓士拍照裝文青 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

屁孩事後在IG嗆聲，疑似表示自己是水泥公司富二代，不用賣屁股賣腎就賠得起，但也被質疑是不是又是路過偷拍照裝闊 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

日前西門町停車場出現一輛價值高達千萬的麥拉倫(McLaren)超跑，吸引不少民眾上前賞車，但卻有一對情侶竟然亂來，男的坐到車尾上，再叫熱褲女友幫忙拍照，路人見狀拍照PO到爆料公社怒批「沒水準」。

一名身穿白色帽T的屁孩坐在麥拉倫車尾，裝得若有所思，接著叫女友拍照，還在自己IG使用這張照片，並寫下「不是刻意要去傷害那些女生，可冷漠的心好像感受不到其他體溫」兩句圖文不符的句子，假裝文青，卻被網友抓包他就是偷爬別人麥拉倫拍照裝文青的屁孩，不僅車子偷用別人的，就連註解也被發現是饒舌歌手「莫宰羊」新歌《未接來電》歌詞，讓人哭笑不得。

網友紛紛留言嘲笑：「沒本事還裝逼...」、「自以為文青的屁孩」、「找超跑拍照想裝闊把妹哦」、「這種大概就是一身都假名牌的」、「女友還幫拍，都不會覺得男友很不要臉嗎」。

不少人也紛紛肉搜屁孩IG，才發現他早已是累犯，早在以前就偷坐別人賓士車頭裝酷，並在圖片註解寫下「成熟一點」四個字，讓人根本摸不著頭緒到底想表達什麼。

事後疑似車主本人現身爆系公社回覆「好險沒凹，不然告到他賠死」，但並未證實就是車主。後續還有網友流出屁孩開嗆照片，貼出水泥工廠嗆「不用賣屁股賣腎就賠得起」，疑似表示自己是水泥公司富二代，沒在怕，但因為有拿別人車拍照「前科」，因此屁孩也再度被質疑是不是又是經過隨手拍的。

根據了解，照片中的麥拉倫超跑，似乎是2013年生產的12C跑車，出場後售價高達1385萬，即便在5年後的今天，二手價依然在7、800萬以上，價值不斐。

(中時電子報)