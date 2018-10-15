好糗！連搶3超商 兇狠賊被逮嚇到挫青屎

2018年10月15日 09:22 中時 鐘武達

彰化縣39歲黄姓男子，涉嫌14日凌晨騎著機車持折疊刀，鎖定溪湖地區超商佯稱購物連續行搶，但因超商店員機警，黃嫌只得手1包香菸與1條巧克力，正當意圖行搶第3家超商時，被獲報趕到的警方逮捕，沒想到，原本兇狠的搶匪被帶到派出所時，却嚇到當埸失禁挫青屎。

溪湖警方指出， 14日凌晨3時23分許接獲超商店員報案，指稱位於溪湖鎮二溪路1段統一超商二溪門市遭1名歹徒持折疊刀鋸，強盜超商內財物，犯案後騎乘機車離開，警方獲報後立即派員趕赴現場時，赫然於超商又接獲另1家超商店員報案，指稱位於溪湖鎮西環路統一超商安可門市，遭1名歹徒持折疊刀鋸強盜超商內財物，案發後騎乘重機車離開。

員警火速調閱現場監視器影像，鎖定涉案男子及所騎乘之重機車車號後，立即通報線上巡邏警力攔截圍捕，果然在凌晨4時40分許於溪湖鎮大發路全家便利商店前發現正準備3度行搶的黃男，立即上前逮捕，當場起獲折折疊刀1把，香菸贓物1包。

黃嫌供稱，是因缺錢而心生歹念欲強盜超商財物，當日凌晨3時許攜帶折疊刀，騎乘重機車外出找尋犯案目標，於當日凌晨3時20分許行經溪湖鎮二溪路超商見店內僅1名店員，即佯裝購買香菸並於結帳時亮刀大喊搶劫，但店員機警躲入店內，他得手香菸後逃逸。接著又到西環路另家超商故技重施，也只得手1條巧克力，随後轉往大發路另1超商門口時就被逮。

警方說，行搶時膽大之黃嫌被警方帶回派出所時，竟嚇到大便排遺在褲子內，頓時派出所內臭氣沖天，黃嫌坦承犯行不諱，調查後移送彰化地方檢察署偵辦，復經檢察官訊問後認黃嫌有反覆實施同一犯罪之虞，依法聲押黃嫌。

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(中時 )