水泥封屍凶宅開698萬秒賣出 網友揭新屋主盤算：很聰明

2018年10月15日 09:20 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

今年3月新北市新莊發生了駭人聽聞的水泥封屍案，張姓婦人殺害小姑後，直接用水泥把屍體封在房內，事件爆發後房子也直接成為「凶宅」，不過買主似乎沒在怕，這棟凶宅如今已經賣出。

屋主在事發後委託房仲售屋，12日房仲在各大房屋買賣社團PO文，打85折，售價698萬，且不接受貸款，但不到20小時就被標記「已售出」，引起譁然。

儘管發生過恐怖命案，但由於案發地點的房屋緊鄰捷運站，旁邊又是鴻金寶商圈與民安後港生活圈，生活機能相當好，加上85折折扣，因此詢問的人絡繹不絕，還有人在文章下方直接提問「是水泥封屍那間？」，房仲也照實回答「是」。

根據《好房網》報導，永慶房屋新莊民安直營店長王森永說明，若用民安路周邊屋齡、產品、地點等條件相當產品，平均單價27到28萬區間，3房型產品，總價落在1000萬上下。且一般凶宅售價對比市價還會再打6折，也就是說該案開價698萬元，換算單坪價17萬左右，相當於市價85折，成交價可能還會再打6折，因此詢問人數眾多。

事實上凶宅定義為發生在「賣方產權持有期間」，若居住期間無任何構成凶宅的事故，該屋就不再是凶宅。因此網友也推測，案發地點房子地段好，生活機能佳，屋主逢低買進，過一段時間後自然可以高價轉賣，也不必註記是「凶宅」，表示新屋主算盤打得精，相當聰明。

(中時電子報)