高雄》韓國瑜的高雄價值　網友大讚真誠！

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（林宏聰攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，台灣價值竟意外成為選戰的焦點，而綠營大喊的台灣價值也衍伸出守護高雄價值、捍衛宜蘭價值等的口號，xx價值蔚為風潮。在民進黨稱高雄選戰是一場高雄價值選擇之後，國民黨高雄市長候選人韓國瑜在臉書寫出他心中的高雄價值，讓網友讚賞真誠，這才是人民所要的政策。

統府秘書長陳菊（13）日在為民進黨市長候選人陳其邁、議員候選人何權峰站台時表示，「高雄市長選戰是高雄價值、方向的選擇」。而韓國瑜昨日也在臉書PO文指出他心中的高雄價值是什麼？那就是「讓高雄居民安居樂業、孩子們能很驕傲地在故鄉找到適合自己的位置努力發光發熱」！

韓國瑜更強調要「打造高雄全台首富」、一段「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，這不是空頭的支票也不是喊著讓鄉親們熱血沸騰，而是他這幾個月的觀察、也是他對高雄的信心。

對於韓國瑜的高雄價值，網友大讚真誠，也紛紛留言表示，「我是高雄的北漂青年，一直有著想創業開店的想法，若韓總當選高雄市長，我想高雄將會是一個很棒的地點！在韓總還沒選市長之前，我根本不會想在高雄創業…真心希望高雄能夠不一樣！大家加油！這次絕對返鄉投韓」、「雖然我不住高雄，但要給韓市長一個讚，讚，讚，剩下就看高雄市民的智慧了，清醒了沒有，如果要繼續笨，神仙也也難救，高雄市民大家一起加油，支持韓市長」、「在高雄28年 第一次對政治人物有所感動 雖然以前老一輩的都說投綠啦 以前我也跟著投綠 但這次韓 讓我覺得 你是真心為高雄好！我們全家也都支持韓了 希望1124翻轉高雄 靠您了韓市長」、「真的很欣賞韓總的氣度、態度及高度，希望您能高票當選」。

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜臉書

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