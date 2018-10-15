吹很久還會斷電 飯店吹風機讓長髮女孩們爆怒

有網友在《爆怨公社》上po文表示，出來玩住旅社，很討厭遇到這個吹風機，長頭髮都要吹到天荒地老還斷電。翻攝《爆怨公社》

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中時電子報
有網友在《爆怨公社》上po文表示，出來玩住旅社，很討厭遇到這個吹風機，長頭髮都要吹到天荒地老還斷電。翻攝《爆怨公社》

出去玩入住旅社時，旅社在浴室裡備有盥洗用品及簡易型吹風機，方便旅客使用，但有網友看到簡易型吹風機，就忍不住在臉書社團po文抱怨表示，很討厭遇到這個吹風機，長頭髮都要吹到天荒地老還斷電，一個吹不乾頭髮會變很醜的概念，還痛斥該吹風機「根本毀滅世界的武器」。這篇po文引出鄉民共嗚，「超級討厭這種」、「吹完頭髮手快斷了」、「太久會有燒焦味」、「超吵」。

原po在《爆怨公社》上po文表示，出來玩住旅社，很討厭遇到這個吹風機，長頭髮都要吹到天荒地老還斷電，一個吹不乾頭髮會變很醜的概念。她還說，她忘記帶自己的吹風機出門很神傷，等等又要花半小時吹頭髮了，一邊吹一邊罵髒話，根本毀滅世界的武器。原po並拍下旅社的吹風機並po文證明。原po並沒有說旅社是民宿還是飯店，倒是網友說出他們曾在汽車旅館、旅館、飯店碰到過，而且是超級討厭的。

此編po文一出，即引出許多女網友的共鳴，紛留言說，「旅館大部份都是這個」、「為何飯店都愛用這種吹風機？因為家庭用的很容易被偷吧」、「不管是汽車旅館還是旅館都是這種吹風機，會斷電又很久，吹到會厭世」、「按到手酸，太久會有燒焦味，又會斷電，根本給男生用的，女生用根本不知何時可以乾」、「第一次環島吹到天荒地老」、 「而且耳膜都要破了，超吵的」、「超級討厭這種吹風機」、「斷電、手酸、吃頭髮燒焦，超級討厭」、「壓開關壓到手抽筋」、「有的太熱還要等它冷卻材能啟動」、「有時一間住四個女生，吹個頭髮都要吹到半夜」。

還有網友建議，「改用廁所裡提供給旅客烘手的烘乾機，但這樣脖子也快斷了」、「自己帶吹風機，出國也是」。由於這真的是很多長髮女孩出遊時的煩惱，因此有網友拜託飯店的老闆們，考慮換個較大的吹風機。

(中時電子報)

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文章來源：《爆怨公社》

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